Militares da Colômbia reconhecem execução de civis

247, com AFP -10 militares reformados começaram a reconhecer diante das famílias das vítimas a execução a sangue frio de 100 civis em 2000, apresentados como guerrilheiros.

Na audiência inédita desta terça-feira, 26, os militares confessaram em público sua responsabilidade nos desaparecimentos e assassinatos.

“Reconheço e aceito minha responsabilidade como co-autor”, declarou o cabo Néstor Gutiérrez, que pediu perdão.

“Assassinamos pessoas inocentes, camponeses”, e meu compromisso é “esclarecê-lo aqui, diante do mundo e do país”, disse o ex-suboficial da Brigada Móvel XV do Exército.

Os antigos militares e outros perpetradores do prolongado conflito colombiano respondem ante a Jurisdição Especial para a Paz (JEP,) em Ocaña, por seus crimes como parte do acordo de paz que desarmou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2017.

Aqueles que confessarem seus crimes e repararem as vítimas receberão penas alternativas à prisão.

