Mina desaba e deixa pelo menos 25 mortos na Venezuela (vídeo)

247 - Autoridades da Venzuela informaram nesta quarta-feira (21) que uma mina ilegal desabou no país, deixando 25 mortos e 15 feridos. O desabamento aconteceu na região de La Paragua, a cerca de 750 quilômetros de Caracas, de onde partem embarcações para a mina "Bulla Loca", que fica a sete horas de navegação por rio.

Prefeito do município de Angostura, que abrange La Paragu, Yorgi Arciniega afirmou à agência de notícias AFP que não existe um número exato de vítimas, por conta da natureza complexa da área, mas que "fala-se em 25 mortos e 15 feridos".

"A Força Armada Nacional Bolivariana, bombeiros da Defesa Civil e órgãos de segurança cidadã estão embarcando para nos deslocarmos até a região por via aérea e fazer uma avaliação real da situação", informou o secretário de Segurança Cidadã de Bolívar, Édgar Colina Reyes.

O estado de Bolívar é uma região florestal no sudeste da Venezuela e tem sido afetada pela mineração ilegal de ouro e outros minerais.

