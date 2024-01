Ministro da Defesa da Venezuela acusa Exxon Mobil de financiar tentativas de assassinato de Maduro

Apoie o 247

(Sputnik) - O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, alegou que a gigante petrolífera norte-americana Exxon Mobil patrocinou os preparativos para as tentativas de assassinato frustradas de 2023 contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, com o objetivo de explorar os ricos recursos da região do Essequibo.

Na segunda-feira, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que as forças de segurança do país haviam frustrado os preparativos para cinco ataques terroristas e conspirações, com 27 pessoas detidas no caso. Os detidos são suspeitos de terem recrutado pessoal militar venezuelano e planejado, em coordenação com as autoridades dos EUA, tentativas de assassinato contra Maduro, Padrino e Freddy Bernal, governador do estado venezuelano de Táchira.

"Ouso dizer que isso é financiado pela Exxon Mobil, para que, uma vez completada a tarefa dessas ações conspiratórias — a tarefa de assassinar o presidente constitucional venezuelano, nosso comandante-chefe, de matá-lo, tirá-lo do jogo — [os EUA possam] vir atrás da região do Essequibo. Estas não são ideias malucas, é uma análise geopolítica constantemente realizada pelo Estado-Maior das Forças Armadas Bolivarianas", disse Padrino Lopez em um discurso transmitido pelo canal estatal VTV nesta segunda-feira (23). >>> Venezuela acusa 32 pessoas de planejar assassinato de Maduro

O governo dos EUA, a Agência Central de Inteligência e a Administração de Repressão às Drogas teriam se envolvido nas tentativas de assassinato frustradas contra Maduro com o intuito de "tirá-lo do jogo", afirmou, acrescentando que as autoridades venezuelanas "tiveram que engolir esses eventos conspiratórios em 2023" em meio às negociações com o governo dos EUA sobre o alívio de algumas sanções petrolíferas contra Caracas.

A rica região petrolífera e mineral do Essequibo tem sido objeto de disputa entre a Venezuela e a Guiana. A Venezuela conquistou a independência da Espanha em 1845, com o Essequibo reconhecido como parte de seu território soberano. No entanto, em 1899, o Reino Unido entrou com uma reivindicação arbitral e ganhou para reconhecer o Essequibo como parte de sua então colônia caribenha da Guiana Britânica. A Guiana independente citou a Sentença Arbitral de 1899 em seu processo de 2018 na Corte Internacional de Justiça contra a Venezuela para reafirmar sua reivindicação de soberania sobre o território disputado.

Em dezembro de 2023, a Venezuela realizou um referendo no qual quase 96% da população votou a favor da incorporação da região do Essequibo ao país. O presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, disse que Georgetown estava considerando as ações de Caracas para incorporar o Essequibo, que compõe dois terços do território da Guiana, como uma ameaça à segurança nacional do país.

