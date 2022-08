Minorias étnicas colombianas dão posse simbólica a Gustavo Petro

Apoie o 247

ICL

ARN - Indígenas, afrodescendentes, ciganos e camponeses da Colômbia entregaram o mandato presidencial ao progressista Gustavo Petro em uma cerimônia simbólica realizada neste sábado (6) em Bogotá, às vésperas de sua posse oficial.

"Recebo com grande emoção este mandato popular e espiritual", disse o presidente eleito, após participar, junto com sua vice Francia Márquez, de um ritual ancestral "popular e espiritual" em um parque central da capital colombiana.

"O Presidente da República os convoca a se organizarem e, sem dúvida, essa pluralidade, esse multiculturalismo, esse espectro multicolorido que deve ser o da organização popular deve ser unificado no meio da diversidade, coordenado, conectado entre si", disse Petro.

"Que o país possa então ser um país de paz, de justiça ambiental, de justiça social", acrescentou.

Milhares de pessoas agitaram bandeiras de diferentes organizações sociais e gritaram palavras de ordem em favor do primeiro governo de esquerda da história da Colômbia.

Após a cerimônia, as comunidades entregaram a Petro um documento com suas principais demandas: paz em territórios remotos, defesa do meio ambiente, proteção das minorias, transformação das políticas antidrogas, defesa dos direitos humanos, renovação das forças armadas, entre outras.

“Compartilhamos nosso profundo sentimento de alegria e responsabilidade pela chegada deste projeto político nascido nas entranhas do povo e caracterizado pelo interesse em contribuir para a mudança”, disse um dos porta-vozes indígenas.

Petro assume a presidência neste domingo para substituir o conservador Iván Duque (2018-2022) por um período de quatro anos, sem possibilidade de reeleição por ordem constitucional.

Cerimônia de posse

A cerimônia de posse, que será realizada na Plaza de Bolívar, em Bogotá, contará com a presença de vários presidentes e alguns vice-presidentes da região.

Os líderes que estarão presentes na inauguração serão Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolívia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chavez (Costa Rica); Guillermo Lasso (Equador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguai) e Luis Abinader (República Dominicana). Da mesma forma, o chefe de governo de Curaçao, Bernard Whiteman, o vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, a vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, o chanceler do Brasil, Carlos França, a vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimón, e a primeira-dama do México, Beatriz Gutierrez.

