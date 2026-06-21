Morre Ramiro Valdés, comandante histórico da Revolução Cubana

247 - Ramiro Valdés Menéndez, comandante histórico da Revolução Cubana, participante do Moncada, expedicionário do Granma, combatente da Sierra Maestra e protagonista da batalha de Santa Clara ao lado de Che, morreu na manhã deste domingo, 21 de junho. As informações são do Granma.

A direção do Partido Comunista, do Estado e do Governo de Cuba informou a morte com “profundo pesar” e destacou a trajetória de Valdés como Herói da República de Cuba e do Trabalho. Segundo o comunicado, ele deixa uma “trajetória brilhante e extraordinária” de serviços prestados à pátria.

Trajetória ligada à Revolução Cubana

Ramiro Valdés Menéndez foi um dos nomes históricos da Revolução Cubana. De acordo com a nota oficial, sua atuação esteve ligada a alguns dos principais episódios do processo revolucionário em Cuba, incluindo o ataque ao Quartel Moncada, a expedição do Granma e a luta do Exército Rebelde na Sierra Maestra.

O dirigente cubano também foi segundo chefe da coluna nº 8 Ciro Redondo e teve participação destacada na batalha de Santa Clara, ao lado de Che. A cidade se tornou um dos símbolos da vitória revolucionária, e a atuação de Valdés é lembrada pelo governo cubano como parte de sua dedicação à causa revolucionária.

Reconhecimento em Cuba

No comunicado, a direção cubana ressaltou que Ramiro Valdés Menéndez “merece o respeito e a admiração do povo cubano” por sua dedicação e lealdade comprovada à Revolução. A nota também o apresenta como uma figura de compromisso permanente com a pátria e com os valores defendidos pelo processo revolucionário cubano.

A morte do comandante ocorre em um momento de forte significado histórico para Cuba, país que preserva a memória de seus combatentes revolucionários como parte central de sua identidade política e institucional.