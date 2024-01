Moscou lamenta decisão da Argentina de não aderir ao BRICS e espera que, com o tempo, o país reveja sua decisão

Apoie o 247

247 – O governo russo lamentou, mas simultaneamente respeitou a decisão soberana da Argentina de não aderir ao BRICS no momento, conforme anunciado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Em coletiva de imprensa, reportada pela agência Sputnik , Peskov afirmou que é "lamentável, mas é um direito soberano da Argentina, e respeitamos qualquer decisão de Buenos Aires. Os argentinos elegeram sua liderança, que considerou inadequado participar desse formato agora."

De acordo com o porta-voz, Moscou expressa a esperança de que, com o tempo, os líderes argentinos reconsiderem a adesão ao BRICS, considerando-a uma opção vantajosa para o país. Peskov também destacou a satisfação com o interesse global no grupo, observando que "a fila daqueles que desejam ingressar no BRICS é bastante longa."

O BRICS, originalmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estendeu convites para Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Argentina aderirem à aliança econômica a partir de 1º de janeiro de 2024. No entanto, a Argentina recusou formalmente a proposta no final de dezembro.

O grupo se autodenomina uma associação de mercados emergentes e países em desenvolvimento, baseada em laços históricos de amizade, solidariedade e interesses compartilhados. O BRICS representa 42% da população global, 30% do território mundial, 23% do produto interno bruto (PIB) global e 18% do comércio internacional.

