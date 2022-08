MP argentino pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público da Argentina acusou nesta segunda-feira (22) a atual vice-presidente, a senadora Cristina Kirchner, de associação ilícita e de fraude contra o Estado. O MP pediu 12 anos de prisão para ela, perda de direitos políticos e o confisco de bens no valor de 5,3 bilhões de pesos (cerca de R$ 200 milhões).

Os supostos crimes aconteceram quando ela era presidente da Argentina, de 2007 a 2015, e no governo do marido, Néstor Kirchner, de 2003 a 2007.

A vice-presidente afirmou no Twitter que "os promotores, em franca violação do princípio da defesa no julgamento, levantaram questões em sua acusação que nunca haviam sido levantadas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Instruí meu advogado para que, para poder exercer efetivamente meu direito de defesa no julgamento, solicite a prorrogação de minha declaração preliminar para a audiência de amanhã, 23 de agosto".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, escreveu na rede social um mensagem de solidariedade à vice-presidente. "Hoje é um dia muito desagradável para quem, como eu, foi criado na família de um juiz, foi educado no mundo do direito e ensina Direito Penal há mais de três décadas. Mais uma vez transmito o meu mais profundo carinho e solidariedade à Vice-Presidente Cristina Kirchner".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.