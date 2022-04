Na Corte Internacional de Justiça, Chile considera "absurda" reclamação da Bolívia que exige pagamento por uso do rio Silala

Apoie o 247

247, com Página/12 - Chile e Bolívia se enfrentam novamente na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia, desta vez sobre as águas do Silala, um rio internacional para chilenos e afluente para bolivianos que nasce em seu território.

O processo na CIJ acontece apenas três semanas depois que Gabriel Boric assumiu a presidência do Chile. "Ele já está ciente das alegações do Chile" e observará a intervenção chilena na chancelaria, disse a ministra das Relações Exteriores, Antonia Urrejola, à mídia Emol. As alegações começam nesta sexta-feira, 1, e terminarão em 14 de abril



O Chile pede à CIJ que declare o Silala um rio internacional com curso sucessivo e uso de águas compartilhadas, enquanto a Bolívia sustenta que é um afluente que nasce em seu território em mananciais e águas subterrâneas e exige que o Chile pague por seu uso dessas águas.

Nesta sexta, o Chile considerou como "absurda" a reclamação da Bolívia.

"Analisada, a exigência da Bolívia é, com todo o respeito, absurda", disse Ximena Fuentes, vice-chanceler chilena e representante de seu país perante a CIJ, conforme a AFP.



“A noção de curso artificial e soberania exclusiva não tem lugar no direito internacional das águas”, continuou Fuentes.



Segundo a explicação das autoridades bolivianas, o Silala nasce em dois pontos do altiplano, a mais de 4 mil metros de altura e a cerca de três quilômetros da fronteira com o Chile.

Diante desse cenário, o Chile iniciou uma reconvenção que "protege seus direitos de uso das águas do rio Silala" diante da posição da Bolívia de que "detinha 100% de suas águas", segundo documento do Ministério das Relações Exteriores chileno.

A disputa internacional começou em 1904, quando Chile e Bolívia delimitaram seus territórios definitivos por meio do mapa do Tratado de Paz e Amizade que ambas as partes assinaram.

