Na Guiana, Lula pede união do Sul Global: "semelhanças colaboram mais do que a ajuda dos colonizadores"

Em discurso na Caricom, o presidente brasileiro criticou dependência dos países mais pobres nas relações com ex-colonizadores e nações ricas e prometeu estreitar laços com o Caribe edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante a Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom), na Guiana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proferiu um discurso incisivo, destacando a importância da união entre os países do Sul Global e criticando a predominância das relações com os antigos colonizadores e nações mais ricas.

"Por muitos anos, acreditávamos que nossas relações deveriam ser apenas com os países que nos colonizaram ou os países ricos. Por muito tempo, o Brasil se virou de costas para outras regiões, como o Caribe, a América Latina e a África", afirmou o presidente.

continua após o anúncio

"Tomamos a decisão de priorizar nossas relações com essas regiões. [Mas] nossas semelhanças nos ajudam muito mais do que a ajuda dos nossos colonizadores", acrescentou. Lula também expressou pesar pelo fracasso em consolidar uma relação forte com o Caribe, mencionando questões prementes como insegurança alimentar e a crise climática enfrentadas pela região.

O presidente brasileiro criticou a falta de compromisso dos países ricos em transferir recursos para o Sul Global para enfrentar a crise climática, bem como os gastos excessivos em armamentos militares, que resultam na perda de vidas inocentes. Além disso, referiu-se aos impactos dos conflitos recentes, como a guerra na Ucrânia e o genocídio promovido por Israel contra a população palestina na Faixa de Gaza. "Continuaremos a lutar pela paz mundial", afirmou.

continua após o anúncio

O líder brasileiro enfatizou a importância de investir em laços mais estreitos entre o Brasil e o Caribe, propondo a criação de novas rotas comerciais e a cooperação no fortalecimento da agricultura caribenha. Ele convidou os países membros da Caricom a se juntarem à Aliança Global Contra a Fome e anunciou medidas para reagir e prevenir desastres naturais. "Queremos pavimentar nosso caminho para o Caribe através da Venezuela, Guiana e Suriname, com o objetivo de fortalecer as cadeias de suprimentos", disse.

"Há muitas oportunidades para inserir produtos brasileiros no Caribe, queremos restaurar nossas missões diplomáticas no Caribe e precisamos expandir nossa visão e conquistar um espaço maior no mundo", destacou Lula.

continua após o anúncio

O presidente também defendeu uma reforma nas instituições globais de poder, destacando a necessidade de maior representatividade para os países em desenvolvimento, e expressou urgência na resposta à situação no Haiti: "Temos que manter nossa autonomia em meio a disputas geopolíticas. Temos que manter a paz na nossa região".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: