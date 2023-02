Não entregaremos a presidência da Aliança do Pacífico ao "governo espúrio" do Peru, diz presidente do México

O presidente Andrés Manuel López Obrador mais uma vez se opôs ao golpe de Estado de que foi vítima o presidente do Peru, Pedro Castillo edit

El Soberano — O presidente Andrés Manuel López Obrador mais uma vez se opôs ao golpe de Estado de que foi vítima o presidente do Peru, Pedro Castillo, e reiterou sua recusa em reconhecer o governo que resultou da crise.

Na coletiva de imprensa da manhã, o Presidente indicou que não poderia entregar a Presidência Pro Tempore da Aliança do Pacífico a um governo espúrio como o de Dina Boluarte, já que durante a escalada do conflito o México deveria ceder ao mandato do Peru como Presidente da organização; entretanto, Castillo não obteve permissão de seu Congresso para viajar.

"O que aconteceu no Peru é extremamente grave: a remoção de um presidente, colocando-o na cadeia, não há fundamentos legais, eles não respeitam a vontade do povo, o que está no fundo é uma atitude classista e racista", disse ele.

López Obrador sustentou que, ao contrário dos golpes anteriores, o do Peru "foi um golpe de Estado técnico". "Houve muita traição por parte daqueles que supostamente o estavam ajudando, na medida em que quando ele foi preso, eles eram seus próprios guardas", acrescentou ele.

A este respeito, o Presidente disse que encarregaria o Ministro das Relações Exteriores Marcelo Ebrard de notificar o "Grupo do Rio" - referindo-se à Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (CELAC) - que o México não entregará a presidência da Aliança do Pacífico a uma administração espúria; "deixe-os decidir".

"Se eles disserem que devem entregar a presidência, nós o faremos", disse ele. "Mas vou fazer uma consulta, porque não quero legitimar um golpe de Estado". É contrário às liberdades e é antidemocrático". Você não pode contar conosco para isso", advertiu ele.

Finalmente, o presidente López Obrador informou que ainda está planejando uma viagem à América do Sul no segundo semestre deste ano, onde procurará reunir-se com seus homólogos na Colômbia, Gustavo Petro; Argentina, Alberto Fernández, que concorrerá às eleições em 2023; Brasil, "Lula" da Silva; e Chile, Gabriel Boric.

