Nayib Bukele se declara reeleito em El Salvador com 'recorde mundial' nas eleições presidenciais

Sputnik – O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autodeclarou vencedor das eleições presidenciais, afirmando ter alcançado a reeleição histórica com 85% dos votos.

A declaração foi feita por meio de suas redes sociais, onde afirmou também ter conquistado pelo menos 58 dos 60 assentos na Assembleia, garantindo maioria parlamentar.

"Segundo nossos números, ganhamos a eleição presidencial com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 de 60 deputados da Assembleia. O recorde em toda a história democrática do mundo", declarou Bukele.

Até o momento desta reportagem, o Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador ainda não emitiu nenhum resultado oficial.

Em seguida à autoproclamação, o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, e a secretaria de Relações Exteriores do México enviaram mensagens de felicitações ao líder salvadorenho, que ocupa o cargo desde 2019.

Aproximadamente 6,2 milhões de salvadorenhos estavam aptos para votar neste domingo (4) nos mais de 1,5 mil locais de votação ao redor do país.

