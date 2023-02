Nicarágua deporta 222 'traidores da pátria' para os EUA

Apoie o 247

247 com Kawsachun News - O governo da Nicarágua, comandado por Daniel Ortega, deportou 222 criminosos que participaram de atos contra a nação, inclusive durante a tentativa fracassada de golpe e a violência terrorista de 2018.



No Complexo Judicial de Manágua, capital da Nicarágua, na madrugada desta quinta-feira (9), foi realizada uma coletiva de imprensa para anunciar a deportação de 222 presos, condenados por traição.



Na ocasião, foi lido um comunicado do Tribunal de Apelações de Manágua. “De acordo com os artigos (…) da Lei 1055, Lei de Defesa dos Direitos do Povo, Independência, Soberania e Autodeterminação da Paz (…) é ordenada a deportação imediata e efetiva de 222 pessoas", indicou o representante do Judiciário nicaragüense.



Além disso, disse que “os deportados foram declarados traidores da pátria e punidos por diferentes delitos graves e inabilitados perpétuamente para exercer funções públicas em nome do serviço do Estado da Nicarágua, bem como cargos de eleição popular, sendo que seus direitos de cidadania estão permanentemente suspensos”.



“Neste momento os deportados já estão nos Estados Unidos. Assim, consideramos cumprida a pena de expulsão”, concluiu.

