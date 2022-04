Nicarágua: Justiça condena gerente do jornal La Prensa a nove anos de prisão

Apoie o 247

ARN - A justiça nicaraguense condenou o gerente geral do jornal La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, opositor do governo de Daniel Ortega, a nove anos de prisão por lavagem de dinheiro, bens ou ativos. A sentença também ordena a custódia dos meios de comunicação.



O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos "exige liberdade imediata" para o jornalista e outros opositores detidos, que considera presos políticos. “O falso Judiciário a serviço do regime condenou injustamente Juan Lorenzo Holmann, gerente geral do La Prensa, a nove anos de prisão e uma multa milionária. Expressamos nossa forte condenação", publicou a organização em suas redes sociais.



O grupo de direitos humanos da Nicarágua Never+ também se pronunciou sobre o caso e descreveu a confissão de culpa como "arbitrária e inconstitucional". A organização expressou seu repúdio à “perseguição contra o jornalismo e o confisco de meios de comunicação independentes, que constituem graves violações dos direitos humanos, em particular a liberdade de expressão e de imprensa”.



O processo contra Holmann Chamorro começou em 13 de agosto de 2021.

Opositores

Holmann é um dos mais de 40 opositores que foram presos em 2021. Em maio de 2021, o governo nicaraguense iniciou uma série de prisões de candidatos presidenciais e líderes políticos da oposição no âmbito da aplicação da polêmica Lei de Defesa dos Direitos Humanos do Povo, promovida pelo governo.



Segundo o governo, a norma visa punir quem promove a intervenção estrangeira, mas seus detratores consideram que visa prender seus adversários políticos antes das eleições que Ortega venceu.

