Nicarágua, o pequeno país onde mulheres feministas revolucionárias são protagonistas

Kawsachun News - À medida que a Revolução Sandinista finalmente consegue tornar sua plataforma uma realidade, a Nicarágua fez conquistas significativas em saúde, educação, habitação, energia renovável e soberania alimentar, para citar algumas áreas centrais. Uma conquista que começa a chamar mais atenção é o ganho de igualdade para as mulheres. O Relatório Global de Diferenças de Gênero para 2022 classificou a Nicarágua em 7º lugar no mundo em paridade de gênero.

Em Clearing the FOG, Margaret Flowers, da Popular Resistance, entrevistou recentemente Jill Clark-Gollub, que recentemente retornou de uma viagem junto a uma delegação à Nicarágua que se concentrou nas condições das mulheres. Ela descreve o país como “dirigido por mulheres” que conectam seu feminismo às lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Clark-Gollub também contraria a desinformação sobre a Nicarágua na mídia corporativa dos EUA e explica como os EUA estão trabalhando para minar os ganhos dos sandinistas por meio da guerra híbrida.

Abaixo está a transcrição da entrevista realizada em 30 de janeiro de 2023. Você pode ouvir este episódio em inglês aqui.

Margaret Flores:

Você está ouvindo Clearing the FOG: falando a verdade para expor as forças da ganância, com Margaret Flowers. E agora dirijo-me à minha convidada, Jill Clark-Gollub. Jill é tradutora de longa data, ativista dos Amigos da América Latina, editora assistente do Conselho de Assuntos Hemisféricos, apoiadora dos amigos da ATC (organização de trabalhadores rurais da Nicarágua) e também faz parte da Liga Internacional Feminina de Paz e Liberdade, uma nova organização. Muito obrigada por reservar um tempo para se juntar a mim hoje, Jill.

Jill Clark-Gollub:

Muito obrigada por me receber, Margaret. É um prazer estar aqui.

MF:

Ótimo. Então, estou animada para falar com você porque você acabou de voltar da Nicarágua. E foram 22 pessoas dos Estados Unidos e Canadá hospedadas pela Jubilee House Community-Casa Benjamin Linder e a Alliance for Global Justice. E você estava lá para explorar as condições das mulheres na Nicarágua. Você pode falar um pouco sobre essa delegação e o que você fez enquanto estava lá?

JCG:

Claro. Então, os delegados eram de todos os Estados Unidos e da idade universitária até os 80 anos de idade. Além disso, duas crianças em idade escolar acompanharam a mãe na viagem e tiveram parte da programação própria. Mas, além dos quatro universitários, nosso grupo incluía um cirurgião pediátrico, um professor universitário, um gerente do programa de Mudanças Climáticas e Igualdade na Saúde, uma assistente social clínica licenciada, membros do Partido Verde e da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e Liberdade, ativistas da Aliança Negra pela Paz e outros movimentos sociais, e um punhado de profissionais aposentados. Então, este foi um grupo muito bem informado e, em geral, realmente sólido de mulheres e alguns homens.

MF:

Ótimo. E enquanto você esteve na Nicarágua, que tipos de lugares você visitou? Com quem você falou?

JCG:

A delegação foi projetada para ver como a Nicarágua passou a ser tão bem avaliada por várias agências internacionais em termos de igualdade de gênero. O Fórum Econômico Mundial, que não é nenhum grupo pró-socialista, classifica a Nicarágua em primeiro lugar nas Américas e em sétimo lugar no mundo em paridade de gênero. Reunimo-nos com profissionais de saúde e visitamos um hospital e uma clínica. Reunimo-nos com pessoas que trabalham para acabar com a violência contra as mulheres, inclusive nas delegacias da mulher. Reunimo-nos com mulheres no Parlamento, com mulheres e homens sindicalistas e com camponesas, e aprendemos sobre seu próprio tipo de feminismo camponês.

Então, o que descobrimos reforçou a impressão que venho formando nas delegações de estudo à Nicarágua nos últimos quatro anos: que este é um país comandado por mulheres. O país tem o que eles chamam de lei 50-50. Isso significa que todo partido que apresenta candidatos a um cargo eletivo deve ter metade deles como mulheres. Portanto, em uma eleição para prefeito e vice-prefeito, uma das duas primeiras posições deve ser uma mulher e com os candidatos a vereador, um determinado partido tem que concorrer com tantas mulheres quanto homens. E o mesmo para o órgão legislador nacional. Quarenta por cento dos policiais são mulheres. E a grande maioria dos profissionais de saúde são mulheres, o que provavelmente também é verdade nos Estados Unidos. Mas, desde médicos e enfermeiras até pessoal de limpeza e apoio, todos esses profissionais de saúde estão sindicalizados e se beneficiam – não por causa do sindicato – mas por serem cidadãos nicaraguenses, eles se beneficiam da educação gratuita desde a escola primária até a pós-graduação. Os profissionais de saúde do sindicato nos disseram que aproveitam as oportunidades para continuar obtendo mais certificações e diplomas porque isso os ajuda a subir na hierarquia de suas carreiras.

Aprendemos que (mais) 50% do orçamento nacional é gasto em políticas sociais como saúde, educação, redução da pobreza e infraestrutura, como estradas. Visitamos um dos 24 novos hospitais que foram construídos desde que os sandinistas voltaram ao cargo em 2007. E este era um belo hospital de última geração e muito impressionante. E é administrado por uma mulher de 39 anos que é a diretora do hospital. Essa jovem médica disse que as pessoas costumam perguntar a ela: “Você é a diretora do hospital?” Mas sim, ela é e ela é bastante competente! E esse lindo hospital faz parte de uma rede de hospitais modernos que agora existe na Nicarágua e está disponível gratuitamente para todos na Nicarágua, até mesmo estrangeiros, que podem ter um problema médico durante a visita. Aprendemos que a mortalidade materna caiu em dois terços desde que os sandinistas voltaram ao cargo em 2007, e a mortalidade infantil e a desnutrição caíram em taxas semelhantes. E parte disso não é apenas o robusto sistema de saúde, mas também abordagens criativas, como o programa de lares de espera para maternidade. Visitamos uma dessas casas de espera de maternidade. É para lá que as mulheres em áreas urbanas que estão passando por uma gravidez de alto risco e as mulheres em áreas remotas que não têm acesso fácil a um hospital podem vir depois, eu acho, 36 ou 37 semanas de gestação. E elas ficam lá por duas ou três semanas até o bebê nascer, onde eles descansam, se alimentam bem e recebem bons cuidados de acompanhamento. E elas estão bem ali perto de um hospital onde podem dar à luz. Vimos uma bela instalação que ficava na comunidade de Ciudad Sandino.

Portanto, há muitas coisas interessantes que podemos ver e aprender. Aprendemos mais sobre o modelo de saúde baseado na comunidade, onde os profissionais de saúde cuidam de 3.500 a 5.000 pessoas em um bairro. E eles sabem quem está grávida, quem é idoso, quem tem diabetes e outras doenças não transmissíveis, quem tem deficiência e pode precisar de cadeira de rodas e apoio extra. E é por isso que eles fizeram um ótimo trabalho ao lidar com a Covid-19. E também nos reunimos com pessoas em outro programa único que eles têm: o que chamam de delegacias da mulher. Isso inclui policiais treinados para lidar com vítimas de trauma, violência contra mulheres e crianças e abuso sexual, de uma forma que não retraumatize ou revitimize as pessoas. E também conversamos com policiais e alguém disse: “Notamos que quando vemos os policiais, eles não parecem estar armados”. E nos disseram que sim, eles geralmente não carregam armas, a menos que estejam protegendo uma instalação física ou em uma operação. Há, você sabe, há incursões contra traficantes de drogas por causa da localização da Nicarágua, mas para o policiamento regular na rua - guardas de trânsito e o que você pode ver em seu bairro - esses policiais não (portam armas), não há até mesmo uma arma para cada policial. Isso realmente contrasta com o que vemos nos Estados Unidos, onde temos nossos departamentos de polícia cada vez mais militarizados com a abundância de armas que existem neste país. E assim, embora tenham alguns dos menores gastos com policiamento e defesa per capita da região, eles têm a menor taxa de criminalidade da América Central. Portanto, esse policiamento comunitário e os cuidados de saúde comunitários têm sido realmente eficazes.

E gostaria apenas de mencionar que também quando falamos de vítimas de crime e violência, há uma atmosfera de cura e de abordagem de toda a pessoa, de toda a família. Não há tanta ênfase na punição. E é por isso que tem havido muito esforço – e isso faz parte da tradição sandinista na Nicarágua – de reconciliação entre todas as partes. E de fato, o governo nacional que está em funções desde 2007 autodenomina-se Governo de Reconciliação e Unidade Nacional.

Então, descobrimos também que existe um sindicato de trabalhadores autônomos, o que é muito interessante, e nos reunimos com eles. São principalmente vendedores ambulantes que se organizaram em sindicato e lutaram pelo direito de não serem expulsos de determinados espaços públicos e em frente a prédios e assim por diante. Eles vieram nos encontrar e estavam muito ansiosos para falar sobre como quando vai haver uma obra em uma esquina onde um deles trabalha, eles conseguem ajuda para se mudar para outra esquina para que ainda possam ganhar a vida durante esse tempo. E então, é claro, essas pessoas se beneficiam de programas de saúde e educação e seus filhos conseguem empregos melhores. E vimos muito disso. Não sei se você tem alguma dúvida agora.

MF:

Sim, quero dizer, é incrível. E houve uma pesquisa Gallup recente que descobriu que, de 122 países, a Nicarágua era o país número um onde a maioria das pessoas relatou sentir-se em paz. 73% da população disse que sempre se sente em paz na Nicarágua. É interessante que nove dos 14 principais países do mundo sejam latino-americanos e, em comparação com a Nicarágua, apenas 28% das pessoas nos Estados Unidos disseram que se sentem em paz. Mas nem sempre foi assim. Na Nicarágua houve nas últimas décadas muita turbulência: a ditadura dos Somozas, a Revolução e depois a guerra dos Contras dos Estados Unidos contra os sandinistas, e depois o período neoliberal. E então, finalmente, em 2006, Daniel Ortega é eleito. E assim, realmente tem sido, desde então, como você disse, esses programas foram implementados. Você pode falar um pouco sobre a diferença entre a abordagem na Nicarágua e nos Estados Unidos? Quer dizer, fundamentalmente na Nicarágua é mais baseado em direitos humanos e falar um pouco sobre isso, certo?

JCG:

Exatamente. Existe a declaração da ONU – a Declaração Universal dos Direitos Humanos está incorporada à lei da Nicarágua. E assim, a primeira coisa que o presidente Ortega fez quando voltou ao cargo em 2007 foi declarar que a educação era gratuita e para todos, porque durante os anos neoliberais havia algo acontecendo que vemos se infiltrando em nosso sistema educacional nos EUA, à medida que se torna cada vez mais privatizado. Disseram que, ah, para dar mais liberdade educacional, você vai pagar o professor e, sabe, você pode trazer sua própria carteira para a escola, e não precisamos ter esses programas de merenda escolar. E você pode pagar todas essas taxas escolares e tem que pagar uma taxa para fazer os exames de final de ano. Muitas crianças abandonaram a escola, e esse foi um período muito ruim para a Nicarágua. Você falou sobre todos aqueles outros períodos de violência, mas este foi um tempo de tremenda violência institucionalizada - pessoas morrendo de fome e pessoas morrendo na porta de hospitais porque não podiam pagar para ter serviços, ou não podiam pagar por um táxi para ir ao hospital que realizou o serviço que precisavam.

E assim, a partir de 2007, a Nicarágua teve 11 anos de crescimento tremendo. E foi aí que todos esses programas realmente se firmaram. Muitos deles travaram nos anos 1980 por causa da guerra dos Contras e também porque Somoza havia deixado os cofres completamente vazios. Os três presidentes neoliberais de 1990 até o início de 2007 também fizeram sua parte no saque dos cofres do governo. Mas a Nicarágua, o governo sandinista, tinha uma estratégia muito eficaz que chamavam de governo tripartite – trabalhando com os empresários, com os sindicatos e o governo. E eles negociaram aumentos de salário mínimo todos os anos e todos os tipos de melhorias para os trabalhadores, enquanto ao mesmo tempo construíam serviços de saúde e educação, infraestrutura e coisas como estradas. Então, eu sei que você provavelmente mencionou isso antes, pelo menos, mas houve uma violenta tentativa de golpe em 2018 na Nicarágua. Foi uma situação muito feia como os guarimbas na Venezuela, e durou três meses. Para colocar no contexto dos EUA, foi como o que aconteceu no dia 6 de janeiro, mas com pessoas sendo alvo em seus bairros e ao longo de três meses. Mas, felizmente, isso já passou e os nicaraguenses estão muito entusiasmados com seu governo. Eles têm feito progressos, apesar do aumento das sanções dos EUA desde então, e apesar de uma pandemia e de dois furacões de categoria 4 e 5 há dois anos. Mas o país está progredindo e as pessoas estão apenas recebendo mais educação, mais saúde, vendo mais desenvolvimento para seu país. E a malha viária é hoje a melhor de toda a América Central.

E acho que talvez o segundo ou terceiro melhor da América Latina. E enquanto anteriormente a Nicarágua tinha as piores estradas da região, isso é muito importante para ajudar as pessoas em diferentes comunidades a terem acesso à escola, ao ensino superior, a hospitais, para chegar a um posto de saúde quando alguém sofre um acidente e para os agricultores - 40% da população da Nicarágua ainda é rural - e muitos estão envolvidos na agricultura de pequena escala, então as estradas permitem que os agricultores também levem seus produtos ao mercado. E outro benefício maravilhoso das estradas foi conectar a costa caribenha da Nicarágua, que teve uma história de desenvolvimento diferente da costa do Pacífico da Nicarágua. É aqui que vive a maioria da população indígena e afrodescendente da Nicarágua e, portanto, agora eles estão mais conectados com o resto do país. falei muito.

MF:

Tanto que poderíamos falar! Você sabe, a costa caribenha é um lugar muito interessante, porque viajei para lá em 2021 quando estava em uma delegação, porque tem sido feito muito trabalho para fazer parcerias com comunidades indígenas e o sistema universitário tentando trazer o conhecimento indígena para torná-lo mais amplamente disponível para as pessoas, bem como trabalhar na reforma agrária. Eu estava em - agora se chama Bilwi, mas acho que antes era Puerto Cabezas - e essa terra foi devolvida aos indígenas que a possuíam e eles realmente recebem impostos desta capital. Penso nas possibilidades aqui nos Estados Unidos, com nossa história semelhante contra a população indígena e nas possibilidades do que poderíamos estar fazendo.

JCG:

Sim, a Nicarágua tem muitas coisas em comum com muitas revoluções socialistas, ou socialistas, e em todo o mundo. Mas tem algumas características muito únicas, e uma delas é que é um dos países que mais redistribuiu terras. E acho que agora 600.000 títulos de terra foram oficialmente emitidos para as pessoas. Trata-se tanto de casas em áreas urbanas quanto de pequenas propriedades agrícolas em áreas rurais. Um terço ou mais de um terço do território nacional foi legalmente titulado a comunidades indígenas e afrodescendentes nas regiões autônomas da costa caribenha. Então eles possuem a terra e a cultivam ou manejam as florestas comunitariamente. Essa é uma experiência muito única e bonita. Apenas um pouco mais de informação para seus ouvintes… A delegação que acabamos de concluir sobre as mulheres foi precedida por um curso online para aprender sobre as mulheres na Nicarágua. Foi feito em inglês e espanhol com tradução simultânea. Nele você pode ouvir muitas mulheres falando sobre o processo. O último episódio é sobre a costa caribenha, mas temos um episódio sobre os direitos gerais das mulheres. Temos um sobre pequenas empresas, ou comunidades e economia popular, e mulheres que se beneficiaram de programas voltados especificamente para mulheres chefes de família para melhorar a economia e a dieta da família. Elas recebem alguns animais de fazenda, produtos agrícolas e sementes e serviços técnicos para ajudá-las em suas pequenas propriedades. E isso não apenas melhorou a economia familiar e a dieta de seus filhos e reduziu a desnutrição, mas também é parte do motivo pelo qual a Nicarágua é quase totalmente soberana em termos alimentares. Existe uma política nacional de apoio às sementes nativas e à agroecologia. E você mencionou a associação de trabalhadores rurais da Nicarágua. Essa tem sido uma parte importante do movimento mundial pelos direitos dos camponeses chamado La Via Campesina.

MF:

Que na verdade saiu da Nicarágua em meados da década de 1990, certo? Sim, Sim. Lembro-me de conhecer - fiquei com uma família meio que nas montanhas, bem longe de qualquer tipo de cidade grande. Sabe, levamos horas dirigindo nessas estradas de terra para chegar a esse vilarejo. E uma das filhas da família com quem ficamos era mãe solteira. Ela havia recebido treinamento comercial e tinha uma loja ali mesmo que fornecia mercadorias para as pessoas daquela comunidade. Mas isso também lhe deu autonomia econômica e segurança. E para o filho dela, a escola era logo ali. Ele poderia ir a pé para a escola. Foi uma ótima configuração para ela poder criar seu filho e ter alguma independência e autossuficiência.

JCG:

Também ouvi falar de outras pessoas se encontrando com famílias, famílias rurais ficando como você, e sabendo que o filho está se tornando médico, a filha se tornando advogada, outro filho ou sobrinho está se tornando outro tipo de profissional, e eles estão preocupados com quem vai ficar na fazenda. E isso é algo em que a Nicarágua tem tido muito sucesso. Quarenta por cento da população ainda vive em áreas rurais, o que é mais alto do que na maior parte da América Latina. Além disso, parte da missão da Via Campesina é tornar a vida mais digna no campo para que seja agradável para as pessoas ficarem lá e estimular as pessoas a ficar lá, que é como o país pode cultivar seu próprio alimento.

Então mencionei aquele curso online que fala sobre mulheres. Há uma sessão sobre Mulheres na Guerra Híbrida, que eu recomendo fortemente, que é sobre algumas jovens contando sobre o que elas vivenciaram e o que elas devem saber para que outra tentativa de golpe não possa se firmar contra o povo da Nicarágua. E há uma sessão sobre feminismo camponês e popular. E assim este grupo quer continuar a oferecer estes cursos online. E alguns dos tópicos sobre os quais conversamos são a autonomia da costa caribenha, que é muito singular e algo que acho que seria interessante para as pessoas que olham para os direitos indígenas e afrodescendentes. E também a soberania alimentar é outro tema muito interessante.

Mas quero voltar a algo que aprendemos com as nicaraguenses nesta viagem e também através do curso online ao descrever sua versão do feminismo. Isso realmente me ajudou a ter uma maior clareza. Isso veio à tona especialmente quando visitamos uma cooperativa de mulheres da ATC, perto de El Crucero, não muito longe de Manágua. E foi lindo ver aquelas mulheres novamente e como elas continuam progredindo. E nos encontramos com mulheres que estão em várias comunidades, pequenas comunidades na região montanhosa do norte da Nicarágua, indo para o norte da cidade de Estelí. Isso é chamado de Fundação Entre Mulheres, ou FEM, como é conhecida. E elas vieram de um lugar onde eram camponesas pobres que não sabiam ler e escrever, que sofriam terrivelmente na década de 1990 sob uma mulher presidente que os EUA ajudaram a levar ao poder, e elas não podiam alimentar seus filhos e sofriam violência em suas próprias casas. E assim elas se organizaram e formaram esta organização. E ao longo dos anos, elas defenderam fortemente a educação das mulheres e a conscientização sobre o feminicídio e os direitos sexuais e reprodutivos. E elas se aliaram a alguns dos grupos feministas em Manágua, que tendem a ser o tipo de pessoa que recebe muito destaque na imprensa nos Estados Unidos e nos dizem coisas como não há direitos para as mulheres na Nicarágua, porque o aborto não é legal. E o FEM estava se distanciando delas porque não as viam como realmente apoiando o que as camponesas mulheres precisam. O FEM faz uma grande campanha para armazenar suas sementes, que são tão importantes para a soberania alimentar. E com a tentativa de golpe de 2018 romperam totalmente com essas mulheres porque viram que elas eram aliadas da igreja católica e que ajudavam a levar a violência para o seu país. E agora elas estavam nos dizendo que esclareceram sua compreensão de seu papel em suas comunidades. Elas ainda se sentem muito locais, mas dizem que estão lutando contra uma troika de opressão, que é: capitalismo, colonialismo e patriarcado. E quando você pensa sobre isso, isso realmente abrange muito e podemos ver como o capitalismo machuca as mulheres quando, por exemplo, privatiza a saúde e as pessoas não podem pagar pelos serviços de saúde e as mulheres estão morrendo no parto e de outras coisas que elas não deveriam estar morrendo, de cânceres que não são tratados e assim por diante. E podemos ver o colonialismo. A Nicarágua foi colônia da Espanha por 300 anos e nos últimos 200 anos, desde a Doutrina Monroe, cujo aniversário é este ano, os Estados Unidos estão tentando fazer da Nicarágua sua neocolônia. E nos últimos quarenta e três anos ou mais, a Nicarágua tem resistido a isso, e cada dia com mais eficácia. E as mulheres nicaraguenses estão cientes de que a tentativa de golpe de 2018 foi uma tentativa de trazer de volta esse status neocolonial, de trazer a Nicarágua de volta ao controle dos EUA. E que as sanções e os ataques à Nicarágua visam desacreditar e tentar isolar a Nicarágua, para que fique mais vulnerável ao controle dos interesses capitalistas e do governo dos Estados Unidos. E claro, o patriarcado coloca as mulheres em uma posição de desvantagem e tudo isso é facilitado pelo capitalismo e colonialismo. Então eu realmente acho que temos muito a aprender com as mulheres da Nicarágua, e realmente com o povo nicaraguense. E as mulheres também nos disseram que tinham, por exemplo, um programa de clínica móvel para ajudar as mulheres nas áreas rurais a receberem serviços médicos com mais facilidade. E elas disseram: “acabamos de interromper isso porque o governo está fazendo isso agora. E percebemos que também faz parte da nossa luta apoiar este governo, porque este governo está fazendo o que nós, camponesas da Nicarágua, precisamos que ele faça, certo?”.

MF:

Sim. E aquele ataque, aquela guerra híbrida dos Estados Unidos. Quer dizer, continua, como você disse, e a mídia, a mídia corporativa nos Estados Unidos, faz parte disso. Pouco antes de nossa entrevista, pensei, bem, vou olhar para cima e ver, você sabe, o que está nas notícias recentemente sobre a Nicarágua. E na mídia corporativa, é tudo sobre a ditadura e não é seguro viajar para lá. E religiosos - eles estão alegando perseguição religiosa. E é incrível para mim porque isso vai contra os fatos.

JCG:

Sim, fiquei surpresa por termos tido uma reunião que realmente esclareceu essa questão com a igreja. Então, apenas para dizer brevemente aos seus ouvintes, outra coisa única sobre a Revolução da Nicarágua é que, quando ela surgiu na década de 1970, a teologia da libertação estava realmente florescendo na América Latina. E havia muitos crentes da Teologia da Libertação – tanto padres como freiras e leigos – que foram muito motivados por aquele lugar de fé que precisamos para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor aqui na Terra e ajudar a libertar as pessoas. Eles estavam envolvidos na revolução e havia padres no governo, e havia muitos religiosos ativistas. Mas a hierarquia da Igreja Católica sempre foi contra isso. E a hierarquia da Igreja Católica permaneceu constante. A hierarquia da Igreja Católica apoiou os esforços do golpe (2018), e houve até vídeos e gravações de padres que estiveram presentes nas cenas de tortura. E até mesmo dirigindo a tortura e dizendo às pessoas como esconder isso. Em uma visita anterior, encontrei algumas pessoas que falaram sobre isso. Eles eram católicos praticantes que ficaram muito perturbados ao ver o pároco instruindo as pessoas a saquear e queimar um prédio de serviços do governo. E isso levou alguns católicos a não praticarem formalmente sua fé. Embora acreditem muito em suas crenças cristãs e que precisem trabalhar para ajudar a criar uma sociedade mais justa.

Então, desde a década de 1960 - começando na década de 1960 - havia algo chamado Comunidades Cristãs de Base na Nicarágua e em outros países, e algumas dessas Comunidades Cristãs de Base ainda sobrevivem. Fomos aos cultos de domingo com uma dessas comunidades em um bairro pobre de Manágua, e foi realmente uma bela experiência. As pessoas que não são necessariamente muito religiosas ficaram muito emocionadas porque é uma experiência tão horizontal. Não há padre. Isso é liderado pelos membros da comunidade. E eram três mulheres na frente, antes mesmo de saberem que se tratava de um grupo voltado para questões femininas. Após o serviço deles, tivemos esse diálogo. Eles sofreram algumas ameaças de violência durante 2018 porque as pessoas sabiam que eram sandinistas. Eles também ajudaram a coletar assinaturas em uma petição para retirar um dos bispos que era realmente um dos líderes da violência. Eles fizeram uma petição ao Papa Francisco e conseguiram que mais de meio milhão de católicos adultos na Nicarágua assinassem – um pequeno país onde menos da metade da população é católica. Essa é uma porcentagem muito grande da população. E o Papa Francisco o chamou de volta a Roma e agora ele deixou Roma e está em Miami e afirma que teve que fugir para salvar sua vida do “ditador” Daniel Ortega, ok? Mas a verdadeira história é diferente.

Mas também, as pessoas desta comunidade estavam nos contando sobre seus problemas com a hierarquia e como a hierarquia representa a velha ordem. Eles são aliados do dinheiro e do sistema patriarcal. Então, mais uma vez, se você quer lutar contra o capitalismo, o neocolonialismo e o patriarcado pela emancipação das mulheres, a hierarquia da Igreja Católica não está do seu lado. E eles participam ativamente – eles estão sendo manipulados, acredito, pelo governo dos Estados Unidos para dar má publicidade à Nicarágua. Em agosto passado, um desses bispos que incitava a violência e que usava suas estações de rádio para arrecadar dinheiro para pagar as pessoas pela violência, foi colocado em prisão domiciliar e agora seu julgamento está começando. Então você vai ouvir mais sobre isso.

MF:

Tudo bem. E este é o contexto que as pessoas dos Estados Unidos não ouvem porque os EUA têm uma longa história de guerra híbrida contra a Nicarágua. Continua até hoje e sob, você sabe, acho que foi o presidente Trump, sob sua administração, a Lei NICA foi aprovada. E então foi sob Biden que a Lei RENASCER foi aprovada?

JCG:

Sim. Biden assinou a Lei RENASCER poucos dias antes de os nicaraguenses irem às urnas para a eleição presidencial em novembro de 2021.

MF:

Sim. E tudo isso foi baseado na mentira de afirmar que, você sabe, havia corrupção e ditadura na Nicarágua. E então, acho que recentemente mais sanções foram impostas pelo governo Biden.

JCG:

Sim. Eles continuam adicionando sanções e dizem que são sanções direcionadas, mas visam entidades como o Ministro da Saúde. Essa sanção afeta todos no país que usam os serviços de saúde porque quando a Ministra da Saúde é sancionada, ela não pode estar envolvida em nenhuma compra internacional de suprimentos necessários para o sistema de saúde. Então eles, de fato, tiveram que substituí-la e continuam fazendo isso com pessoas diferentes. E eles também sancionaram recentemente as exportações de ouro da Nicarágua, que foi a maior fonte de fundos de exportação para a Nicarágua. Então tudo isso ajuda... Sabe, quando 57% do orçamento vai para programas sociais, você está cortando dinheiro para coisas assim. Isso vai afetar os programas sociais, mas os nicaraguenses até agora têm sido muito resistentes e produzir mais de 90% dos alimentos que sua população come é uma grande ajuda. Mas, você sabe, nós vemos onde isso está indo. Vemos o que aconteceu com países como Venezuela, Irã e Cuba e não queremos que isso aconteça com a Nicarágua. Portanto, definitivamente espero que seus ouvintes, se ainda não estiverem conectados a grupos de solidariedade, estejam. Não sei se escrever para o Congresso é a coisa mais eficaz, mas você pode ajudar a divulgar e conscientizar. E eu sei que você, Margaret, está muito envolvida na campanha Sanctions Kill, e gostaria de encorajar todos os seus ouvintes a se envolverem também. Porque as sanções matam. Eles não são inofensivas. Elas são uma forma de guerra.

MF:

E, na verdade, o Tribunal Internacional do Povo sobre o Imperialismo dos EUA será lançado em 28 de janeiro e seu foco principal será nas sanções. Os EUA têm sanções ilegais e bloqueios econômicos contra tantos países. Portanto, há muito que podemos fazer aqui. Agora, você mencionou a escola, as aulas. Onde as pessoas podem encontrar esses cursos online?

JCG:

Você pode ir à Casa Benjamin Linder https://www.casabenjaminlinder.org/ e procurar o Nicarágua Study Guide, https://www.casabenjaminlinder.org/nicaragua-study-guide e Alliance for Global Justice https://afgj.org/ e procure por eles. E certamente também teremos um webinar com os fabulosos participantes de nossa delegação devolvendo seus relatórios. E com certeza avisaremos, para que a resistência popular possa compartilhar links para isso.

MF:

Sim. E há tantas delegações diferentes indo para a Nicarágua que acho que as pessoas não deveriam ouvir esses avisos de viagem. Quero dizer, é muito seguro estar na Nicarágua, você concorda?

JCG:

Absolutamente. Quero dizer, você pode andar pelas ruas à noite e fazer jogging antes de o sol nascer, e não ouvi falar de ninguém com problemas.

MF:

Sim, e eu fiz os dois, mas quando eu estava lá embaixo! E sim, as pessoas são simplesmente maravilhosas. É um país lindo, os vulcões e os lagos. E quero dizer, há tanta beleza natural lá também. E então não mencionamos a energia, sabe, Nicarágua, vá em frente.

JCG:

Sim, a Nicarágua tem 77% de energia renovável que compõe sua rede hoje em dia. Eles estão apenas começando a explorar a energia eólica e solar. Eles também têm geotérmica, hidro e biomassa. Geotérmica é muito interessante, e eu sei que acabei de dizer a você que há uma delegação que estará analisando isso em junho. Essa é uma delegação familiar, eu diria.

MF:

Sim. E isso é para que as crianças possam ver vulcões e todo tipo de coisas legais assim. E então, se você puder rapidamente, você se importa em apenas dizer algumas palavras sobre a Frente Internacionalista Feminina por Justiça e Paz. Isso é tão interessante.

JCG:

Claro. Trata-se de um grupo de mulheres latinas, principalmente nos Estados Unidos, que se formou em abril para divulgar Francia Márquez, que foi candidata a vice-presidente e agora é vice-presidente da Colômbia. Como houve tantos assassinatos de líderes de movimentos sociais na Colômbia e assassinatos de candidatos de esquerda ao longo da história da Colômbia, queríamos aumentar seu perfil para tornar mais difícil assassiná-la. E a partir daí, apoiamos a campanha de Lula no Brasil e apoiamos muito o que chamamos de Troika de Resistência: Cuba, Venezuela e Nicarágua – os países que estão realmente na linha de frente fazendo o que tantos de nossos países gostariam de estar fazendo e enfrentando a ira dos Estados Unidos por fazê-lo. Mas também as novas democracias como Honduras, que agora enfrenta ataques semelhantes. E a embaixadora dos EUA na Nicarágua durante a tentativa de golpe de 2018 é agora o embaixador dos EUA em Honduras. Ela está fazendo o mesmo tipo de coisa e fala abertamente sobre a política hondurenha e critica Honduras por reprimir as ONGs, o que a Nicarágua e muitos países tiveram que fazer, para impedir a lavagem de dinheiro e impedir um canal de dinheiro da guerra híbrida que entra. E chegaram a acusar a Xiomara Castro de não ser pró-mulher porque ainda não legalizou o aborto. Você sabe, isso é quando ela está no cargo há menos de um ano.

E há algo que eu gostaria de mencionar sobre a Nicarágua. Eu disse que o aborto não é legal na Nicarágua? E algumas pessoas de esquerda consideram isso o único parâmetro para medir se um país é ou não pró-mulher ou se respeita os direitos das mulheres. Essa lei foi aprovada antes que os sandinistas voltassem ao poder e antes que tivessem maioria na legislatura, e contava com mais de 80% de apoio da população. A população da Nicarágua é muito cristã e geralmente não é a favor do aborto. No entanto, existe um planejamento familiar gratuito e disponível em todas as clínicas. Nesta clínica em Ciudad Sandino, ouvimos falar do programa de colocação de implantes em mulheres jovens. E também, ainda há cerca de 30 por cento das mulheres tendo filhos em tenra idade, mas a idade média para ter o primeiro filho agora é de quase 27 anos, isso é um grande progresso. Além disso, o número médio de filhos é inferior a 3, e conversei com camponesas em visitas anteriores à Nicarágua e ouvi dizer que as mulheres em suas comunidades – enquanto antes suas mães e avós tinham 10 ou 14 filhos – as mulheres agora estão tendo dois ou talvez três filhos. E ouvimos isso repetidamente de outros grupos de mulheres e de profissionais de saúde que as mulheres, uma vez que tenham o número de bebês que desejam, podem fazer uma laqueadura grátis antes de sair do hospital. Isso é incentivado e é gratuito. E, você sabe, o controle de natalidade também está amplamente disponível.

MF:

Então, você sabe, sim, isso faz parte de quando tentamos estabelecer nossas normas sobre outros países e julgá-los dessa forma.

JCG:

Mas há algo mais, Margaret. Outra coisa que me lembrou a aproximação dos cubanos com o Código de Família Cubano, que tem sido celebrado por ser progressista, e realmente foi um processo maravilhoso de consultas em todo o país. Inicialmente, as pessoas não eram a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando estávamos na delegação, alguém perguntou no Ministério da Mulher se o casamento entre pessoas do mesmo sexo era reconhecido, e o ministro disse: “Não temos nenhum problema com isso. A FSLN como partido não tem problema com isso. Mas sabemos que não podemos simplesmente aprovar uma lei. Precisamos que nossa sociedade chegue lá, certo?” E acho que isso também pode ser aplicado ao aborto. Então, essas são coisas nas quais a sociedade está trabalhando. E também com a polícia, alguém perguntou sobre mulheres trans e eles disseram, você sabe, a polícia protege os direitos das mulheres trans. A polícia não tem problemas em proteger mulheres trans. E, na verdade, fiquei feliz em ver pela primeira vez nesta última visita à Nicarágua, notei mulheres trans abertamente na rua. Então, acho que há mais aceitação disso e também sei que entre as mulheres do FEM que elas definitivamente trabalham nos direitos da diversidade de gênero e na mudança da cultura, e é muito bonito ver o que elas têm conquistado. E acho que isso também é verdade para o ATC.

MF:

Certo. E eu acho que é como uma evolução natural de uma vez que você é capaz de criar um sistema político no qual os direitos das pessoas são apoiados, suas necessidades básicas são atendidas, então você tem essa estrutura e a oportunidade de começar a ter algumas dessas discussões mais amplas sobre direitos e respeito aos direitos e à autonomia das pessoas. Então, você sabe, é a interferência dos EUA por meio da guerra econômica, por meio da, como você disse, influência, por meio das ONGs, e tentando impactar as eleições, o que inibe a capacidade da sociedade de fazer esse progresso. Portanto, precisamos estar cientes de que, para julgar a Nicarágua, precisamos nos concentrar no que os Estados Unidos estão fazendo com o país, que na verdade está inibindo a capacidade das pessoas, certo, até certo ponto, de se organizar. Mas eles estão fazendo isso de qualquer maneira.

JCG:

Sim, e eles estão progredindo e eu vejo isso. Minha mãe é nicaraguense, então eu conheço a Nicarágua há muito tempo e fui ativa nos anos 80, e então me tornei ativa e realmente olhando mais para a Nicarágua nos últimos quatro a cinco anos. E vejo progresso toda vez que abordo essas mesmas questões sociais.

MF:

Bem, há muito para aprendermos nos Estados Unidos com a Nicarágua e tantas facetas diferentes. Então, eu realmente aprecio o trabalho que você faz indo para essas delegações e relatando sobre elas. Mas você também deu muito suporte para diferentes tipos de programas educacionais e webinars aqui nos Estados Unidos. E é muito importante para nós ter essas oportunidades de aprender sobre a Nicarágua.

JCG:

E eu realmente aprecio tudo o que você faz através da Resistência Popular, Margaret. Você realmente ajuda os movimentos sociais em nossos diferentes países a se manterem conectados e obterem informações uns dos outros. Então, obrigada por tudo que você faz.

MF:

Obrigada. Obrigada por reservar um tempo para falar.

