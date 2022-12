Nicolás Maduro virá ao Brasil para posse de Lula

Portaria assinada pelo atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, revoga a proibição do presidente venezuelano de entrar em solo brasileiro edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, virá ao Brasil para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (1°), em Brasília.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, uma portaria assinada pelo atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, revoga a proibição do presidente venezuelano de entrar em solo brasileiro. A medida deve ser publicada no Diário Oficial da União ainda nesta quinta-feira (29).

A medida hostil ao líder do país foi assinada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em 2019, logo após Jair Bolsonaro ter assumido o poder.

