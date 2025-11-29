Novo Partido Democrático vence as eleições em São Vicente e Granadinas

247 - O Novo Partido Democrático (NDP), liderado por Godwin Friday, conquistou 14 dos 15 assentos na Câmara dos Representantes em São Vicente e Granadinas, no Caribe.

As eleições colocaram fim a duas décadas de governo do Partido Trabalhista de Unidade (ULP). O ex-primeiro-ministro Ralph Gonsalves, o “Camarada Ralph”, era quem liderava a política no país caribenho neste século XXI.

Com a liderança de Gonsalves, São Vicente e Granadinas manteve uma aliança estratégica com Taiwan. Mas Friday sugeriu uma aproximação com a China, o que pode reconfigurar as alianças tradicionais do arquipélago.