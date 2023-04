ONU afirma que a situação no Haiti é comparável à de países em guerra

Confira alguns números da criminalidade no país da América Central edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que a insegurança na capital haitiana, Porto Príncipe, atingiu níveis semelhantes aos de países em guerra. O número de homicídios registrados no Haiti cresceu 21% nos últimos meses, ao passar de 673 no último trimestre de 2022 para 815 entre 1º de janeiro e 31 de março deste ano. O número de sequestros aumento 63% no mesmo período de referência, de 391 para 637.

"O povo haitiano continua enfrentando uma das piores crises de direitos humanos em décadas e uma grande emergência humanitária. Devido ao elevado número de mortos e ao crescente número de áreas controladas por grupos armados, a insegurança na capital atingiu níveis comparáveis com os de países em situação de conflito armado", disse Guterres.

Leia a íntegra no site da DW

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.