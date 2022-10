Países fiadores de acordo de paz aplaudem decisão de retomada do diálogo entre governo da Colômbia e ELN

Apoie o 247

247 - Venezuela, Cuba e Noruega, países garantidores dos diálogos entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN), aplaudiram nesta terça-feira (4) o acordo para retomar a mesa de negociações. A decisão de restabelecer a mesa de diálogo entre as duas partes é "um passo importante para a paz na Colômbia", disse a Noruega.

"Confirmo que Cuba continuará seu papel de fiador do acordo", disse o presidente Miguel Díaz-Canel.

Delegações do governo do presidente colombiano Gustavo Petro e do ELN anunciaram nesta terça-feira a reativação da mesa de diálogo, que foi suspensa por quatro anos por decisão do governo anterior de Iván Duque.

A Venezuela também expressou o mais forte compromisso com o processo de paz total na Colômbia e como país fiador do acordo.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, congratulou-se com a retoma da mesa de conservação entre o governo colombiano e o ELN, e encorajou a comunidade internacional a apoiar os esforços do presidente Petro nesta matéria, disse o porta-voz do líder da organização, Stéphane Dujarric.

