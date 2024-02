Papa alfineta Milei e diz que Estado deve garantir 'justiça social'

Apoie o 247

247 - Em um vídeo transmitido nesta quarta-feira em um evento na Argentina, o Papa Francisco afirmou que o Estado desempenha o "papel de redistribuição e justiça social" . A declaração foi apontada como uma crítica ao governo do presidente ultradireitista Javier Milei, que alegou que "as pessoas não querem isso". As informações são do jornal O Globo.

“Os direitos sociais não são gratuitos, a riqueza para sustentá-los está disponível, mas requer decisões políticas adequadas”, disse o Pontífice em uma mensagem de vídeo exibida na inauguração da sede do Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízas de Direitos Sociais e Doutrina Franciscana (Copaju) em Buenos Aires.

O Papa também alertou sobre "o Deus mercado e o Deus lucro", que chamou de "falsas divindades que levam à desumanização e à destruição do planeta".

