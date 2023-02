Papa expressa preocupação por bispo preso na Nicarágua

Apoie o 247

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco comentou neste domingo sobre sua preocupação com a prisão do bispo Rolando Álvarez, da Nicarágua, que foi condenado a mais de 26 anos de prisão no país latino-americano.

Os comentários do papa sobre Álvarez, que é crítico do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, foram feitos em sua benção semanal a peregrinos e turistas na praça de São Pedro, no Vaticano.

Ortega acusou líderes de católicos de tentarem derrubá-lo após protestos que deixaram cerca de 300 mortos em 2018. Desde então, o governo do ex-rebelde marxista da era da Guerra Fria expulsou freiras e missionários católicos.

Álvarez foi condenado na sexta-feira pelos crimes de traição, minar a integridade nacional e espalhar notícias falsas, entre outras acusações.

No dia anterior, Álvarez fora incluído em uma libertação surpresa de 200 prisioneiros políticos do governo de Ortega, mas não embarcou no avião para os Estados Unidos.

“As notícias da Nicarágua me entristeceram e não posso não me lembrar com preocupação do bispo de Matagalpa, o monsenhor Rolando Álvarez, que tanto amo e que foi sentenciado a 26 anos de prisão, e também pelas pessoas que foram levadas aos Estados Unidos”, disse o papa Francisco.

