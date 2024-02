Para 50,8%, Milei e Luis Caputo são os culpados pela atual situação econômica na Argentina, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Uma nova pesquisa divulgada neste domingo pelo Zuban Córdoba aponta o descontentamento da população argentina com o governo de Javier Milei após o ajuste brutal e a liquefação de receitas durante os primeiros dois meses de administração.

De acordo com a pesquisa, tanto o ministro da Economia, Luis Caputo, como Milei estão com a imagem negativa junto à população que os consideram como os principais responsáveis ​​pela atual situação econômica.

Quando questionados sobre “quem é o maior responsável” pela situação atual na Argentina, 50,8% pensam que o maior responsável é “o governo de Javier Milei e Luis Caputo”, enquanto 47% atribuem a responsabilidade ao “governo de Alberto Fernández e Sergio Massa”. Os restantes 2,2% responderam que não sabiam.

"Até que ponto concorda com a frase 'a oposição não deixa o Presidente governar'?", foi outra questão respondida pelos entrevistados. Segundo levantamento, 38,8% disseram “discordo totalmente”, 12,8% responderam “discordo”, 39,2% responderam “concordo totalmente” e 6,7% disseram que concordam, enquanto que 2,5% se abstiveram.

Entre aqueles que votaram em Patricia Bullrich no primeiro turno, 18% responderam “discordo totalmente” dessa afirmação. Entre os eleitores de Milei no segundo turno, 11,9% concordaram que é falso que “a oposição não deixa o presidente governar”.

Para 52,8% dos entrevistados, o país está indo “na direção errada” desde que Milei se tornou presidente, um número superior aos 44,7% que apoiaram os rumos do governo.

A aprovação do governo sofre impacto. Apenas 37,1% apoiaram-na totalmente, enquanto 8,1% “aprovaram um pouco”; 51,7% desaprovam totalmente o governo de Milei. 3% “desaprovam alguma coisa”.

