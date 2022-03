Para negociar petróleo, Venezuela exige que Estados Unidos e Europa reconheçam a presidência de Maduro

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Félix Plasencia, manteve um encontro com o Alto Representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Josep Borrell, onde destacou que "para que as relações e o comércio de hidrocarbonetos se normalizem, as sanções devem ser eliminadas".

Durante o Fórum Diplomático na cidade turca de Antalya, Plasencia destacou que o governo está disposto a negociar com os Estados Unidos e a Europa se for reconhecida a legitimidade de Nicolás Maduro como presidente do país sul-americano .

“Temos um relacionamento comercial de petróleo de 100 anos com os Estados Unidos. Nós não os tiramos do mercado, eles saíram para colocar em prática medidas coercitivas. Agora eles querem voltar. Bem, se eles aceitarem que o único e legítimo governo da Venezuela é o do presidente Nicolás Maduro, as petroleiras americanas e europeias são bem-vindas", disse ele em entrevista à agência turca Anadolu.

De acordo com o responsável venezuelano, o país produz um milhão de barris de petróleo por dia e deverá atingir os dois milhões até ao final do ano com a colaboração de "parceiros de confiança, como a Rússia, a China e o Irã", mas com a vontade de expandir o comércio para outros países como os Estados Unidos.

Sobre a invasão da Ucrânia, o chanceler reafirmou: "somos aliados comprometidos do governo russo e respeitamos seu presidente, Vladimir Putin, como membro responsável da comunidade internacional e estamos convencidos de que ele fará o que for melhor para as pessoas", disse ele.

Encontros dos Estados Unidos com a Venezuela

Esta semana, a guerra na Ucrânia trouxe uma aproximação sem precedentes entre a Venezuela e os Estados Unidos quando uma delegação de funcionários dos EUA se reuniu em Caracas com Maduro e sua vice-presidente, Delcy Rodríguez.

Foi o primeiro encontro direto entre os dois países desde 2019. Autoridades que falaram ao New York Times "sob condição de anonimato" disseram que a invasão russa da Ucrânia levou a Casa Branca a prestar "mais atenção" aos aliados de Putin na América Latina que Washington considera que "podem se tornar ameaças à segurança" se o conflito na Europa Oriental aumentar.

Além disso, a agência Reuters afirmou que a Casa Branca também quer identificar fontes alternativas de petróleo para preencher a lacuna se buscar um boicote à indústria de energia de Moscou.

