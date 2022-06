Partido de López Obrador vence eleições para governadores

Apoie o 247

247 - O partido governista Morena venceu quatro das seis eleições estaduais para governador no México no domingo, enquanto os opositores PAN e PRI venceram as outras duas disputas.

O Instituto Nacional Eleitoral (INE) divulgou no domingo à noite as tendências de voto, que apontam a vitória do Morena (Movimento Regeneração Nacional), partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, em Oaxaca (sul), Hidalgo (centro), Tamaulipas (nordeste) e Quintana Roo (leste), todos governados até agora pela oposição, informa o UOL.

Com os resultados, o governismo ganha força para a eleição presidencial de 2024, na qual chegará governando 20 estados, essenciais para mobilizar o voto nas eleições federais.

