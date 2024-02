"Pasquim imundo", diz López Obrador após reportagem do New York Times

O presidente do México afirmou ter recebido ameaças do jornal americano edit

Agência Sputnik - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta quinta-feira que a chefe da correspondência do jornal estadunidense The New York Times (NYT) enviou-lhe um e-mail "ameaçador" solicitando informações sobre uma investigação que, supostamente, está sendo conduzida pelo governo dos EUA contra ele.

"Tudo isso é falso, completamente falso", disse López Obrador, que indicou que, diante das alegações feitas por Natalie Kitroeff, representante do veículo de mídia norte-americano, "o governo dos EUA agora terá que prestar esclarecimentos" sobre essa situação.

Durante sua coletiva de imprensa matinal, o presidente mexicano mostrou a carta enviada na terça-feira de manhã pela chefe de correspondentes do NYT no México, "num tom ameaçador, arrogante", para indicar que o veículo está trabalhando em uma reportagem sobre uma investigação realizada pelo "governo dos EUA durante o mandato do presidente Andrés Manuel López Obrador", relacionada a um suposto financiamento de traficantes de drogas à sua campanha eleitoral de 2018.

Kitroeff esclareceu em seu pedido, lido pelo presidente mexicano, que a reportagem é diferente de outra que o veículo publicou semanas atrás, sobre outro suposto financiamento do narcotráfico a López Obrador durante a campanha de 2006, uma publicação que se baseou em investigações sem provas realizadas pela Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA.

Na carta, a representante do NYT indica à equipe de imprensa da Presidência que tinham até as 17:00 horas de 21 de fevereiro de 2024 para responder aos comentários. Em seus argumentos, a jornalista faz uma série de perguntas, apesar de advertir que a investigação já foi "encerrada", assim como a realizada pela DEA em 2006, porque "as autoridades norte-americanas reconheceram que poderia causar um conflito diplomático com o México".

No entanto, Kitroeff adianta que a reportagem falará de supostos "testemunhos de informantes e transferências de dinheiro" investigadas pelo governo dos EUA, com base em presunções de que "aliados próximos" ao presidente López Obrador teriam se reunido "com cartéis de drogas e recebido milhões de dólares do narcotráfico".

"Vocês são uns falsários"

Após isso, o presidente mexicano passou a ler as perguntas enviadas por Kitroeff e reiterou que a resposta a cada uma delas é "nada", porque o tema abordado "é falso". "Vocês são uns falsários do New York Times e quem os mandou fazer a reportagem", acrescentou.

López Obrador, que antecipou vários dos temas que o veículo de mídia norte-americano abordará em sua próxima publicação sobre os supostos vínculos com o narcotráfico, acrescentou que a reportagem em elaboração pelo NYT "é uma calúnia" e que de forma alguma afetará as boas relações que seu governo mantém com os EUA atualmente.

"É uma vergonha, não há dúvida de que esse tipo de jornalismo está em franca decadência, é um pasquim imundo o New York Times", afirmou López Obrador, que momentos antes também se referiu à reportagem que o jornalista e ex-correspondente do México Tim Golden publicou semanas antes no mesmo veículo, ganhador de dois prêmios Pulitzer.

"Há pouco saiu uma reportagem contra mim de um jornalista supostamente muito profissional, premiado, Tim Golden, que foi jornalista do New York Times", disse López Obrador, que precisou que esse tipo de publicações são "trapaceiras" e destinadas a "enganar", pois obedecem aos interesses do "conservadorismo internacional", que usam comunicadores reconhecidos e veículos com fama de serem "profissionais, independentes e objetivos", mas que na realidade "não são nada disso".

"São uns caluniadores profissionais de fama mundial", acrescentou o presidente após criticar as publicações do NYT que, segundo ele, são divulgadas sem apresentar "absolutamente nenhuma prova" e que apenas buscam impor uma narrativa falsa que funciona como propaganda midiática amplamente difundida no mundo com "bots automatizados" que repetem nas redes sociais que López Obrador é "um presidente narcotraficante".

O presidente mexicano acrescentou que essas reportagens e sua ampla disseminação nas redes sociais são publicadas com toda a intenção porque o México e os EUA estão em pleno ano eleitoral. Então, "a oligarquia, a direita e o conservadorismo internacional" buscam influenciar a comunidade com publicações falsas para tentar manipular os eleitores.

"O conservadorismo e a direita no mundo se apoiam muito na mídia (...) assim como existe aqui o Reforma, que está a serviço do conservadorismo, assim é o New York Times (...) São publicitários mercenários assim como jornalistas" que se prestam para essas campanhas midiáticas, acrescentou López Obrador.

