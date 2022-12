Pedro Castillo rechaça acusações do novo governo

Apoie o 247

247 - O ex-presidente peruano Pedro Castillo negou nesta quarta-feira, da prisão, os crimes de rebelião e conspiração de que é acusado e acusou o novo governo das mortes registradas em protestos sociais contra sua demissão, informa a Prensa Latina.

Castillo leu uma breve mensagem política ao final de uma audiência virtual do Supremo Tribunal de Justiça, na qual a defesa e o Ministério Público apresentaram seus argumentos, sobre o recurso contra a prisão preventiva de 18 meses contra o ex-presidente.

"Nunca cometi o crime de rebelião, não me levantei em armas”, disse, aludindo a declarações de juristas que invocam o fato de este crime implicar a revolta coletiva em armas.

"Também não chamei ninguém para pegar em armas; mas devo dizer que quem se levantou armado para acabar com a vida de mais de 30 peruanos é o atual governo”, acrescentou sobre o balanço dos protestos contra sua demissão e afirmou que há mais de 20 desaparecidos e mais de 200 feridos.

Também negou a acusação de conspiração e a atribuiu ao Congresso da República, que exerceu contra ele uma oposição irredutível e desde o início levantou o objetivo de acabar com seu governo.

"Quem conspirou foi o Congresso... e outras instituições para preparar um plano para a queda do meu governo, por meio de sucessivos pedidos de vacância (destituição) e outras artimanhas", argumentou o ex-presidente, demitido e preso em 7 de dezembro por tentativa de dissolução do impopular Parlamento unicameral.

Apelou aos juízes para que reflitam e vejam “como esta injusta prisão preventiva que me foi imposta só serviu para polarizar o nosso país”, conforme expressou, acrescentando que tudo o que se faz contra ele não passa de “vingança política”.

Ele também pediu que o ódio cesse, exigiu sua liberdade, afirmou que está incomunicável na prisão em que está detido e exigiu acesso telefônico para se comunicar com sua esposa e filhos, requerentes de asilo no México; e com seus pais, que moram na província andina de Chota, no norte.

Na audiência, o tribunal ouviu as posições das partes sobre o recurso da defesa de Castillo, que está pedindo sua soltura para que seja investigado em liberdade.

