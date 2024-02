Pepe Mujica, Francia Márquez e outros líderes latino-americanos se reúnem em Foz do Iguaçu

Apoie o 247

247 - Mais de 1.500 ativistas e líderes de organizações políticas, movimentos populares, sindicatos e partidos políticos se reúnem de 22 a 24 de fevereiro em Foz do Iguaçu (PR), para a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos. Entre as presenças confirmadas para os debates e atos políticos do evento estão a vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez, e o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica.

"Vamos nos reunir com todas as organizações sociais, sindicatos, movimentos estudantis e partidos políticos possíveis para conversar e intercambiar sobre os problemas comuns da 'Nuestra América' e dos caminhos para o futuro. Por cima das diferenças que possamos ter, temos um conjunto de interesses comuns. Aí em Foz do Iguaçu, onde se juntam as fronteiras, vamos juntar a esperança", declara Pepe Mujica sobre o encontro.

A Jornada é organizada pela ALBA Movimientos, a Assembleia Internacional dos Povos (AIP), a Confederação Sindical das Américas (CSA), a Organização Continental Latino-americana e Caribenha de Estudantes (Oclae), a Jornada Continental pela Democracia e Contra o Neoliberalismo, bem como as universidades Unioeste e UNILA.

Para mais informações sobre a Jornada Latino-americana e Caribenha de Integração dos Povos, visite o site jornadadelospueblos.org.br e os perfis em redes sociais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da ALBA Movimientos, da Assembleia Internacional dos Povos (AIP), da Confederação Sindical das Américas (CSA) e de outras organizações que participam do evento.

