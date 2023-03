Pequim: decisão de Honduras de estabelecer laços diplomáticos com a China é a 'escolha certa'

Apoie o 247

MOSCOU, 26 de março (Sputnik) - O ministério das Relações Exteriores da China classificou neste domingo a decisão de Honduras de estabelecer relações diplomáticas com a China como "a escolha certa".

Mais cedo, o ministério das Relações Exteriores de Honduras anunciou que havia rompido relações diplomáticas com Taiwan. O ministério disse que Honduras reconhece que existe apenas uma China no mundo e que o governo da República Popular da China é o único governo legítimo. Após o anúncio, o ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que estava cortando relações diplomáticas com Honduras e fechando sua embaixada no país centro-americano.



"O Governo de Honduras escolhe ficar com 181 países no mundo, reconhecer e comprometer-se a aderir ao princípio de Uma Só China, romper as chamadas 'relações diplomáticas' com Taiwan, estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China e comprometem-se a que Honduras não desenvolva mais relações oficiais ou intercâmbios oficiais com Taiwan. Esta é a escolha certa, alinhada com a tendência predominante e apoiada pelo povo", disse o ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

No início do domingo, o chanceler chinês, Qin Gang, e seu homólogo hondurenho, Enrique Reina, mantiveram conversações em Pequim, após as quais as partes assinaram um comunicado conjunto sobre o estabelecimento de relações diplomáticas entre os países. O documento diz que os dois governos concordaram em desenvolver relações bilaterais amistosas baseadas nos princípios de respeito pela soberania e integridade territorial de cada um, não agressão e não interferência nos assuntos internos um do outro, igualdade e benefício mútuo e coexistência pacífica.



Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar independência. Pequim se opõe a qualquer contato oficial de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha. Até o momento, Taiwan é reconhecida por 13 países.

