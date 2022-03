Peru: Pedro Castillo anuncia medidas para mitigar alta dos combustíveis

Apoie o 247

Telesur - O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta terça-feira, 29, uma série de medidas destinadas a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

“Para lidar com o aumento dos preços dos combustíveis, tomamos medidas direcionadas. Gasolina de 84 e 90 octanos, gasóleo de 84 octanos e GLP a granel foram incluídos no Fundo de Estabilização de Preços de Combustíveis (FEPC)", explicou o presidente.



Nesse sentido, o presidente argumentou que essa medida permitirá subtrair o impacto da alta de preços no mercado externo, além de diminuir o impacto no bolso das pessoas de setores de menor renda.

“Será complementado por um aumento temporário do voucher de desconto FISE (Fundo de Inclusão Social Energética), de S/20 para S/25 por botijão de gás, beneficiando cerca de 800 mil famílias de baixa renda em todo o país, que também será expandido para panelas comuns”, afirmou o chefe de Estado.



Para concluir, o presidente Castillo lembrou o compromisso que o Estado tem com o povo e afirmou que seu Executivo continuará “trabalhando para melhorar a qualidade de vida de mais peruanos”.



Como resultado do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as medidas impostas pelas potências ocidentais a Moscou, os preços dos hidrocarbonetos dispararam no mundo, atingindo valores recordes, superiores a 110 dólares por barril.



No início deste mês, a petrolífera estatal Petroperú já tinha reportado um aumento entre 5% e 13% na generalidade dos seus preços de combustíveis.

