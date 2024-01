Pesquisa: 53% da população argentina "reprova totalmente" o governo Milei

Apoie o 247

247 - Pesquisa do instituto Zuban Cordoba divulgada neste domingo (28) mostra que 52,8% da população argentina "reprova totalmente" o governo do ultradireitista Javier Milei. O levantamento ainda mostra uma situação ruim para a imagem pessoal do presidente e perspectivas igualmente negativas para a economia local.

A pesquisa mediu que 52,8% da população "reprova totalmente" o governo, enquanto 36,2% "aprova totalmente". Os que "aprovam algo" somam 9,5% e os que "reprovam algo" são 1,1%. Os que "não sabem" representam 0,3%. Quanto à imagem pessoal de Milei, 55,2% têm uma avaliação negativa e 44,3% positiva.

Quando perguntados sobre as perspectivas para a situação econômica do país e pessoal dentro de um ano, 44,3% disseram esperar uma situação "ruim" para o país e 37,6% também "ruim" em casa. Os que esperam uma situação positiva para o país são 33,2% e, em casa, 34,8%.

Disseram que o país caminha para a "direção incorreta" com Milei 54,4%, enquanto 42,3% acreditam que caminha para a "direção correta". Os que não sabem são 2,8%.

A pesqusia ainda perguntou quem são os responsáveis pela situação econômica atual do país. Para 45,9%, os responsáveis são o ex-presidente Alberto Fernández e seu ministro da Economia, Sergio Massa. Na sequência aparecem Milei e o atual ministro da Economia, Luis Caputo, com 39,1%. Consideram responsáveis os dois governos 14,8%.

A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas entre 25 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 2,53 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

