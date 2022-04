Pesquisa mostra opiniões divididas sobre apoio à nova Constituição

A pesquisa indica que 32% dos chilenos votarão no que sair da constituinte, 33% a rejeitariam e outros 32% ainda não decidiram edit

Agência Regional de Notícias - A menos de cinco meses do plebiscito que decidirá se o Chile terá uma nova Constituição, as opiniões estão bem divididas, segundo uma pesquisa publicada neste domingo.

32% dizem que em 4 de setembro votarão a favor da nova Constituição, 33% afirmam que a rejeitarão e outros 32% que ainda não têm uma opinião concreta. Enquanto isso, 5% se absterão ou não participarão da votação. Esta eleição será obrigatória para os chilenos.

A pesquisa foi realizada pela empresa Criteria em convênio com a Câmara Chilena de Construção e o jornal La Tercera. Foi realizado entre os dias 12 e 14 de abril para mil pessoas.

Da consulta depreende-se que apenas 28% gostariam de manter a atual Carta Magna aprovada durante a ditadura de Augusto Pinochet. Os demais apoiam a mudança do texto, mesmo que isso implique um novo processo de reforma.

Pessimismo

O relatório indica que 56% dos entrevistados disseram sentir-se "bastante pessimistas" com o processo constituinte, que nestas semanas está em pleno debate votando os artigos que serão incluídos na proposta. Em janeiro, 63% se sentiam "bastante otimistas" com o trabalho do convencional.

O relatório indica que a opinião dos chilenos muda rapidamente em relação às questões que fazem parte da exclusão do texto. Há três meses, 54% dos consultados concordavam com o unicameralismo, mas agora 35% dizem que essa opção parece adequada. No meio, houve debates acalorados na convenção que afetaram a opinião pública.

O nível de apoio para ter um estado multinacional também caiu nesses três meses: passou de 43% para 21%.

A Convenção Constitucional tem até 4 de julho para apresentar a proposta do novo texto. Então, em 4 de setembro, os chilenos terão que votar se aprovam ou rejeitam a iniciativa.

