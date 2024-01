Petro denuncia golpe de estado na Guatemala

Apoie o 247

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou neste domingo (14) uma tentativa de golpe contra o presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo. "A promotoria foi a orquestradora de um golpe de Estado. O Congresso dificultou a posse do presidente eleito. O Tribunal Constitucional prepara-se para defender a democracia e o voto popular", afirmou.

Outras lideranças também condenaram o adiamento da posse do presidente eleito. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin reforçou que é preciso respeitar o resultado das urnas e afirmou que a eleição no país da América Central é "acompanhada por observadores internacionais".

Informações iniciais apontaram que um grupo de golpistas estavam atuando para atrasar ou impedir a posse do presidente eleito, que venceu a eleição em agosto do ano passado e quebrou uma sequência de quatro governos de centro-direita em seu país. O sociólogo é considerado um dos presidentes mais progressistas em décadas na Guatemala.

