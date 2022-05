Petro lidera pesquisa com vantagem de mais de 20 pontos percentuais na Colômbia

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - O candidato à presidência da Colômbia pelo Pacto Histórico, Gustavo Petro, tem intenção de voto de 44,73% e lidera uma pesquisa realizada por uma aliança de três empresas de pesquisa denominadas Mosqueteiros. O segundo lugar na pesquisa é ocupado pelo candidato da direita da Equipo por Colombia, Federico "Fico" Gutiérrez, com 22,42%, seguido por Rodolfo Hernández, com 15,84%.

Os números mostraram que Sergio Fajardo, candidato a presidente da Coalizão Centro Esperanza, obteria 6,92%, John Milton Rodríguez, do partido cristão colombiano Justa Libres, 0,97%, Ingrid Bentacurt, do partido Verde Oxígeno, 0,62% e Enrique Gómez, da Salvação Nacional, 0,58%. 7,93% dos entrevistados responderam que votarão em branco.

Este estudo mediu a intenção de votar para a Presidência da Colômbia no âmbito das eleições de 2022 em Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga com uma amostra de 6.000 pessoas e uma margem de erro de 1,27%.

Reclamações na campanha

Nesta terça-feira, a equipe de campanha do Fico Gutiérrez denunciou que detectou microfones que estavam escondidos em sua sede em Medellín.

O comando de campanha de Gutiérrez contratou uma empresa na semana passada para analisar possíveis infiltrações em sua sede, questão que gerou cruzamentos com a campanha do esquerdista Gustavo Petro (Pacto Histórico). A Equipo por Colômbia apresentou a denúncia à Procuradoria Geral.

Luis Felipe Henao, chefe de debate de Gutiérrez, disse na rádio Caracol que estão investigando se isso ocorre em outras sedes do partido e que se trata de identificar onde foi transmitida a informação captada pelos microfones e acusou a campanha do candidato de esquerda Gustavo Petro (Pacto Histórico) dessa infiltração. "Eu posso ter certeza que isso tem a ver com a campanha do Pacto Histórico, o advogado (Miguel Angel) Del Río confessou e o candidato Gustavo Petro recentemente voltou a endossar publicamente, que a ordem era infiltrar campanhas", disse.

Por outro lado, Petro denunciou no início de maio que recebeu ameaças de morte durante a campanha eleitoral e garantiu que aqueles que o ameaçaram pertencem ao grupo criminoso "La Cordillera", uma "organização paramilitar dedicada ao tráfico de drogas e assassinos de aluguel".

Integrantes da coalizão de esquerda do Pacto Histórico da Colômbia enviaram na última sexta-feira à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), uma carta solicitando garantias de segurança do candidato Gustavo Petro e de sua companheira de chapa, Francia Márquez.

