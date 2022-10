Petro pede aos EUA que retirem Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo

"Nesta reunião (com o secretário de Estado dos Estados Unidos) eu disse que o que aconteceu com Cuba é uma injustiça", assegurou o líder colombiano edit

247 - O presidente da Colômbia se reuniu nesta segunda-feira (3) com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. "Nesta reunião (com o secretário de Estado dos Estados Unidos) eu disse que o que aconteceu com Cuba é uma injustiça", e pediu para que os EUA retirem Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo, assegurou o líder colombiano. Blinken, por sua vez, declarou que seu país manterá Cuba nessa categoria.

O presidente colombiano e o secretário de Estado norte-americano conversaram também sobre o tráfico de drogas, um tema tradicional na agenda binacional. Segundo Petro, desta vez a conversa foi realizada de uma perspectiva diferente. Petro explicou que em seu encontro com Blinken eles discutiram “cooperação conjunta sobre mudanças climáticas, uma verdadeira política de drogas e o combate à corrupção”.

"Vamos fortalecer a relação entre os Estados Unidos e a Colômbia nesses projetos abrangentes", disse o chefe de Estado em sua conta no Twitter.

Blinken, por sua vez, disse apoiar a luta contra as drogas proposta pelo Petro, que se caracteriza por combater "os verdadeiros narcotraficantes", que estão nas cidades, e não os camponeses que plantam folhas de coca.

