Petro propõe criar um novo partido de esquerda para as eleições de 2026 na Colômbia

Télam - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs neste domingo (21) que a convocação de um grande congresso para a fundação de um novo e amplo partido que reúna a esquerda do país com vistas às eleições presidenciais de 2026, citando o espírito da senadora Piedad Córdoba, que faleceu ontem.

"Diante de Piedad que percorreu uma etapa da história do progressismo colombiano e latino-americano, é importante uma autorreflexão do Pacto Histórico. Proponho-lhes: reunião das 1.500 pessoas eleitas em 2023: O congresso progressista", propôs Petro na rede social X.

A senadora Córdoba, conhecida pelo seu trabalho na libertação de sequestrados pela guerrilha das FARC, morreu no sábado (20) aos 68 anos devido a um infarto em uma clínica na cidade de Medellín após vários meses de hospitalização.

O mandatário, eleito em 2022 pela aliança Pacto Histórico, assegurou que com esta proposta visa tomar a "decisão de configurar um único partido político".

"Convocação à Frente Ampla em cada município, departamento e à Nação, com todas as forças democráticas que queiram", propôs.

Afirmou que o objetivo final é "ganhar as eleições de 2026 e tornar irreversível a transformação democrática da Colômbia e o Acordo Nacional pela justiça e a Paz".

Esta é a primeira vez que Petro se refere como presidente a uma estratégia política de seu setor político com vistas às eleições de 2026.

Petro apontou em várias ocasiões que as propostas do progressismo não poderão ser cumpridas durante um mandato, por isso será necessário que líderes de sua corrente ideológica o sucedam no cargo, já que ele não poderá ser reeleito.

Em 2015, o Congresso colombiano aprovou a eliminação da reeleição de presidentes no país.

