Petro se reúne na próxima semana com funcionários do governo dos EUA

ARN - O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, se reunirá na quinta-feira (21) com uma delegação do governo dos Estados Unidos, conforme confirmou nesta quarta-feira (13) o assistente especial de Joe Biden e diretor do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental da Casa Branca, Juan González.

"Queremos que em 7 de agosto, quando o presidente tomar posse, avancemos concretamente na cooperação", disse Juan González, um cidadão colombiano, à Rádio RCN. Os representantes dos EUA viajarão para a Colômbia na próxima semana para se reunir com Petro, que será acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores designado, Álvaro Leyva.

O delegado do novo governo colombiano para o processo de transição, Mauricio Lizcano, informou que vão discutir no encontro "questões fundamentais", como segurança e comércio.

Eles também planejam discutir "questões muito importantes, como direitos humanos, cultura, educação e saúde" e outras que "preocupam" Petro, como as mudanças climáticas. "Isso será fruto de uma agenda estabelecida por nossa equipe", esclareceu.

Relações diplomáticas

Petro anunciou nesta terça-feira (12) que o próximo embaixador do país nos Estados Unidos será Luis Gilberto Murillo, que nas últimas eleições foi companheiro de chapa de Sergio Fajardo na Coalizão Centro Esperanza.

Após o anúncio, González destacou que esta nomeação "coloca a nova administração Petro em uma posição muito boa" e garantiu que o governo dos EUA está "muito interessado em abordar uma ampla agenda" com Murillo.

"Luis é um grande amigo e uma pessoa muito respeitada aqui em Washington, não só porque tem relações bipartidárias aqui, mas porque conhece Washington e é alguém que ama seu país", acrescentou González.

