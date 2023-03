Petro vai à Venezuela e discute com Maduro encontro de países amazônicos defendido por Lula

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, viajou à Venezuela na tarde desta quinta-feira (23/03) e se reuniu com o mandatário Nicolás Maduro. Em sua quarta visita ao país desde que tomou posse, Petro discutiu com seu homólogo venezuelano a convocação de um encontro de países amazônicos, proposta que já foi respaldada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Criada em 1995, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) é formada por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Ela deve ser reativada após sinalizações positivas de Brasília, Bogotá e Caracas.

A realização de uma cúpula da OTCA foi citada por Lula antes mesmo de ele ser empossado. Quando o petista esteve no Egito, em novembro do ano passado, para participar da COP27, ele mencionou suas intenções de retomar o diálogo com países vizinhos para combater o desmatamento na floresta Amazônica.

Petro e Maduro também já haviam falado sobre a importância da Organização durante suas participações na Conferência Climática do ano passado.

“Uma proposta que discutimos com o presidente colombiano Gustavo Petro, e que também discuti com o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, é retomar a defesa da Amazônia”, disse Maduro à época.

Brasil, Colômbia e Venezuela possuem, juntos, mais de 70% da floresta Amazônica. Para analistas, a agenda de cooperação ambiental na região deve dominar os debates de integração regional, principalmente porque pela primeira vez os três países são governados ao mesmo tempo por presidentes de esquerda.

Além disso, o novo governo brasileiro já deu os primeiros passos para retomar as relações com a Venezuela, que haviam sido rompidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em janeiro, o Brasil enviou um encarregado de negócios para reabrir a embaixada e restabelecer os laços diplomáticos com o país vizinho.

Encontro de chanceleres

Ainda nesta quinta-feira, Brasil e Venezuela deram outro passo para a normalização de relações. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com seu homólogo venezuelano, Yván Gil, em um primeiro encontro entre chanceleres dos dois países.

A reunião ocorreu em Santo Domingo, na República Dominicana, onde os ministros participam da 28ª Cúpula Iberoamericana.

Segundo o Itamaraty, Vieira e Gil “trataram do andamento do processo de reabertura das embaixadas e consulados em ambos os países, da retomada da cooperação em várias áreas, da resolução de problemas no comércio transfronteiriço e do apoio às comunidades ianomâmis em ambos os lados da fronteira”.

Na segunda-feira (20), os ministros já haviam conversado por telefone e anunciaram uma “reunião de vice-chanceleres, nas próximas semanas, para definir temas prioritários da pauta e preparar o caminho para visitas de alto nível em âmbito bilateral”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.