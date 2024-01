PGR do Peru pede 34 anos de prisão contra Pedro Castillo

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral do Peru acusou o ex-presidente Pedro Castillo de "crimes de rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da ordem pública" em sua tentativa de fechar o Parlamento em 7 de dezembro de 2022, pedindo assim 34 anos de prisão ao esquerdista de 54 anos.

Além disso, pediu 25 anos de prisão pelo crime de rebelião contra a ex-presidente do Gabinete Ministerial, Betssy Chávez Chino, os ex-ministros do Comércio e Interior, Roberto Sánchez Palomino e Willy Huerta Olivas, respectivamente, e os oficiais da Polícia Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado e Eder Infanzón Gómez. Também reivindicou pela mesma acusação 15 anos de prisão para o ex-primeiro-ministro Aníbal Torres Vásquez.

A então vice-presidente Boluarte assumiu o poder em dezembro de 2022, depois de o Congresso direitista ter destituído Castillo pela sua tentativa de dissolver o parlamento, governar por decreto, intervir no sistema judicial e convocar uma Assembleia Constituinte. Ele está preso preventivamente desde então.

