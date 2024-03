Polícia cerca sede da Télam após Milei anunciar fechamento da agência

Apoie o 247

247 - Imagens que circulam no X, antigo Twitter, mostram a polícia argentina cercando a sede da agência de notícias Télam, após o presidente Javier Milei anunciar a intenção de encerrar as atividades da agência. Os vídeos mostram uma viatura em frente ao prédio e cercas sendo instaladas.

Em discurso de abertura das sessões ordinárias do Congresso argentino, Milei acusou a agência de servir "como meio de propaganda kirchnerista”, que é o principal movimento de oposição a seu governo. A Télam foi criada há 78 anos, é a maior agência de notícias da América Latina, conta com 700 funcionários e produz cerca de 500 matérias por dia.

Segundo disse à Agência Brasil o jornalista brasileiro Artur Romeu, diretor do escritório da “Repórteres Sem Fronteiras” para a América Latina, o fechamento da principal agência de notícias é “lamentável” e um “desrespeito” com a sociedade argentina. “A comunicação pública é um aspecto essencial do direito ao acesso de informação, na medida em que fortalece o pluralismo no horizonte midiático, que na Argentina é historicamente marcado por uma alta concentração”.

Vallas y policías en la puerta de Télam. Actúan de noche, como los grupos de tareas de la dictadura pic.twitter.com/mcZiQzBsde March 4, 2024

