Polícia classifica como 'terrorista' explosão em discoteca no Equador, com 2 mortos (vídeo)

247 - A polícia equatoriana designou como ato terrorista a explosão que ocorreu em uma discoteca local nesta quinta-feira (11), conforme relatado pelos veículos de imprensa equatorianos. A explosão na província de Orellana resultou na morte de duas pessoas e deixou outras nove feridas, conforme informou o jornal Primicias.

O cenário de instabilidade violenta persiste no Equador desde o início da semana, coincidindo com a fuga de dois líderes influentes de gangues - Jose Adolfo Macias Villamar, conhecido como "Fito", da gangue Los Choneros, e Fabricio Colon Pico, da gangue Los Lobos. Na segunda-feira, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou estado de emergência por 60 dias, devido a múltiplos incidentes de tomada de reféns em diversas cidades e prisões. Na terça-feira, ele ordenou que o exército neutralizasse grupos criminosos operando no estado.

"A explosão ocorreu esta noite em um estabelecimento noturno em Orellana, onde, preliminarmente, temos conhecimento de uma vítima fatal, cinco feridos por queimaduras e danos materiais", anunciou a Polícia do Equador em suas redes sociais, acompanhado de um vídeo mostrando os destroços da discoteca chamada Dubai.

A polícia acrescentou que unidades foram mobilizadas "imediatamente" para coletar evidências e localizar os supostos envolvidos. Segundo relatos locais, pessoas estavam dentro do estabelecimento no momento da explosão e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Na quarta-feira, as Forças Armadas abateram cinco "terroristas" e efetuaram 329 prisões, em meio à "guerra" declarada contra grupos ligados ao crime organizado. A situação permanece tensa, com as autoridades tentando restaurar a ordem em meio a esses eventos violentos.

[Com informações das agências Sputnik e RT]

