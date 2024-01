Polícia da Bolívia usa gás lacrimogêneo em manifestantes que protestaram contra inabilitação de Evo Morales

Participantes da mobilização pediram a renúncia dos magistrados do Tribunal Constitucional, lançaram pedras e entraram em confronto com a polícia edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A polícia da Bolívia jogou bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes na cidade de Sucre, capital administrativa do país e capital do departamento de Chuquisaca. Os participantes da mobilização protestavam contra a decisão que inabilitou o ex-presidente Evo Morales de concorrer novamente à presidência do país em 2025.

Manifestantes pediram a renúncia dos magistrados do Tribunal Constitucional, lançaram pedras e entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo.

continua após o anúncio

De acordo com a determinação judicial, nenhum boliviano pode ser reeleito mais de uma vez por um período de cinco anos. Morales ocupou a Presidência entre 2006 e 2019, quando se viu forçado a renunciar em meio a protestos que questionaram sua vitória nas eleições para um novo mandato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: