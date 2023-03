Policial é morto a tiros durante operação contra garimpo ilegal na Guiana Francesa

O agente tinha 35 anos, era de uma brigada de elite de Caiena, mas estava em uma ação na região de Dorlin, no centro do território francês edit

RFI - Um policial francês foi morto a tiros na Guiana Francesa enquanto participava de uma operação contra o garimpo ilegal de ouro. O agente tinha 35 anos, era de uma brigada de elite de Caiena, mas estava em uma ação na região de Dorlin, no centro do território francês.

O policial francês Arnaud Blanc foi morto durante uma intervenção em zona de garimpo dentro do parque nacional Amazônico da Guiana. Membro de um grupo de elite, Blanc participava de uma operação com o exército francês em uma área de exploração ilegal de ouro em Dorlin.

As Forças Armadas francesas têm lutado de maneira incessante contra o garimpo ilegal neste território sul-americano, que faz fronteira com o Brasil. Segundo os operadores de mineração locais, 10 toneladas de ouro são extraídas ilegalmente da Guiana Francesa a cada ano por garimpeiros.

No ano passado, as autoridades francesas realizaram mais de mil patrulhas na floresta contra a mineração ilegal de ouro, apreendendo 59 quilos de mercúrio e cinco quilos de ouro, de acordo com um relatório da prefeitura.

Em uma mensagem neste sábado (25), o presidente Emmanuel Macron expressou "sua grande emoção" e saudou "a coragem e o compromisso" do oficial morto em serviço.

Dois mortos em 2012

Garimpeiros já tinham matado dois soldados e ferido gravemente dois policiais a balas em uma operação contra a extração ilegal de outo nesta região em 2012.

O combate a este mercado ilegal, além de violento, é ainda mais complicado por conta da geografia do local. As minas instaladas no meio da floresta Amazônica estão em uma região próxima às fronteiras com o Brasil e o Suriname. Os garimpeiros frequentemente atravessam as linhas geográficas para garimpar nos países vizinhos.

Segundo dados de um relatório parlamentar publicado em julho de 2021, a Brigada de Policiais da Guiana Francesa estima que existam cerca de 8.600 garimpeiros no território, a maioria "em situação irregular".

Conforme um relatório do Observatório de Atividade Mineira, há cerca de 500 minas de ouro ilegais em atividade na Guiana Francesa, sendo que 150 delas estão dentro do Parque Nacional da Amazônia, criado em 2007 para conservar a floresta amazônica e sua biodiversidade.

O garimpo, além de provocar o desmatamento das áreas para extração do ouro, é fonte de poluição do ambiente. Para separar o ouro do minério, os garimpeiros ilegais utilizam grandes quantidades de mercúrio, um metal tóxico que polui o solo e os rios.

