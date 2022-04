População mexicana decidirá no domingo se quer manter ou revogar mandato de López Obrador

De acordo com o Instituto Nacional Eleitoral, para que o resultado seja válido, devem participar pelo menos 40% dos cidadãos aptos a votar edit

Agência Regional de Notícias - No próximo domingo (10), o México realizará o Referendo de Revogação de Mandato presidencial. A iniciativa é promovida pelo próprio presidente López Obrador e foi aprovada pelo Congresso. O objetivo é fazer com que a população decida se o presidente deve ou não continuar no cargo.

De acordo com o Instituto Nacional Eleitoral, para que o resultado seja válido, devem participar pelo menos 40% dos cidadãos aptos a votar.

López Obrador disse que aceitaria um resultado adverso mesmo que os 40% do eleitorado exigidos por lei não votassem.

Pesquisa divulgada no final de março aponta que 66,72% da população aprova a gestão de López Obrador.

Esse percentual, conforme observado, aumentou em relação a janeiro de 2022 quando a aprovação do presidente foi de 60,32%.

