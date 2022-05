Prefeito paraguaio sofre tentativa de assassinato

Apoie o 247

247 - O prefeito José Carlos Acevedo, da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, sofreu uma tentativa de assassinato na tarde desta terça-feira (17). Três suspeitos atiraram contra ele, que foi levado às pressas para um hospital com o objetivo de passar por uma cirurgia. Seu estado de saúde foi descrito como "delicado".

O chefe do executivo municipal teria sido surpreendido por volta das 16h30 (17h30 no horário de Brasília) ao lado do Palácio da Justiça de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o jornal La Nación, o prefeito tentou correr, mas caiu no chão. "Eles o pulverizaram com balas e, então, embarcaram em um veículo cinza e fugiram", disse uma testemunha ao jornal.

