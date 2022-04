Presidente argentino reitera reivindicação de soberania sobre as ilhas de Malvinas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A campanha “As Malvinas nos unem” coincidiu, neste sábado (2), com a comemoração dos 40 anos da Guerra das Malvinas. O presidente argentino Alberto Fernández, o ex-presidente boliviano Evo Morales, o ex-presidente uruguaio José Mujica e os representantes de veteranos, familiares dos soldados falecidos e embaixadas estrangeiras participaram do evento.

Fernández fez um discurso no evento, no qual expressou, primeiramente, suas condolências aos soldados e suas famílias que morreram na luta para proteger a soberania e a integridade territorial do país e reafirmou que as Malvinas fazem parte do território da Argentina. Esta é uma crença comum dos cidadãos argentinos, o que revela que o país nunca irá desistir de sua reivindicação de soberania sobre as ilhas.

Além disso, Fernández indicou que o governo argentino tem esperado uma solução pacífica para resolver a disputa da soberania nas Malvinas e pediu para que o governo britânico cumpra a Resolução 2065 da ONU de 1965, desmantele sua presença militar naquela região o mais rápido possível, eliminando os fatores de instabilidade que afetam a paz regional.

No evento, 15 medalhas comemorativas foram dadas aos familiares dos soldados que morreram na guerra.

No mesmo dia, o Congresso nacional da Argentina e as principais cidades do país também realizaram atividades comemorativas. De abril até junho, eventos como seminários, lançamentos de livros, exposições de fotos e concertos também serão realizados no país.

Tradução: Guo Hao

Revisão: Gabriela Nascimento

