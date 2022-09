Presidente da Argentina pede fraternidade após missa pela paz contra atentado a Kirchner

Apoie o 247

TeleSur - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, encabeçou no sábado uma missa pela Paz e Fraternidade do povo na Basílica de Luján, que visava promover a união e a reconciliação entre os cidadãos do país.

"Participámos na 'Missa pela paz e fraternidade dos argentinos'. Como ouvimos na homilia: 'para a pátria, para esta casa, para esta família que somos'. Difícil, complexo. Mas finalmente uma família. Nós somos a Argentina. Hoje reunimo-nos para reflectir", disse o dignitário.

Além do chefe de Estado, vários ministros, legisladores e membros de organizações sociais e defensores dos direitos humanos da Argentina estiveram também presentes no conclave.

A missa foi oficiada pelo arcebispo Jorge Scheinig e convocada pelo presidente da câmara local, Leonardo Boto, após a tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández, que teve lugar no primeiro dia deste mês.

"Estamos a viver numa época extremamente delicada. A paz social é frágil e ameaçada. Somos responsáveis pela sua segurança e salvaguarda", disse Scheinig.

Entre os ministros presentes encontravam-se o Ministro dos Negócios Estrangeiros Santiago Cafiero; o Ministro do Interior Eduardo de Pedro; o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Daniel Filmus; e a Ministra da Cultura Tristán Bauer.

Também participaram na missa o Prémio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel; o Secretário dos Direitos Humanos Horacio Pietragalla; a presidente da Câmara de Deputados, Cecilia Moreau; o Senador Oscar Parrilli; o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof; entre outras figuras bem conhecidas.

No final da atividade, o Ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a ausência da congregação, apesar de o principal objetivo ser o de promover o diálogo e a paz.

Cafiero aproveitou a oportunidade para reiterar a sua rejeição da tentativa de assassinato contra a Vice-Presidente Cristina Fernández, que descreveu como o acto de violência política mais grave desde o regresso da democracia à nação latino-americana.

Participamos de la "Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos y las argentinas". Como escuchamos en la homilía: "por la patria, por esta casa, esta familia que somos. Difícil, compleja. Pero familia al fin. Somos Argentina".



