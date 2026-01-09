Presidente da Colômbia defende cooperação latino-americana contra o narcotráfico e faz convite à Venezuela

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que solicitou à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, a construção de uma atuação conjunta para combater o narcotráfico. A declaração foi feita em publicação na rede social X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (9). Segundo o mandatário colombiano, a articulação entre países da América Latina é necessária para enfrentar atores que promovem a desestabilização regional.

Petro defendeu uma resposta coordenada contra o crime organizado, com foco no tráfico de drogas. "Convidei o atual presidente da Venezuela para que possamos agir juntos nesse objetivo", afirmou Petro ao comentar o diálogo com Delcy Rodríguez.

La alianza que propone el señor Iván Mordisco, no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión , y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral.



Dedicados al narcotráfico, se… https://t.co/IMP6kBLqVO — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 9, 2026





Declaração em meio aos ataques dos EUA

A manifestação ocorre em um contexto de uma série de ataques e agressões recentes dos Estados Unidos à América Latina, como o sequestro de Nicolás Maduro e de sua esposa no dia 3 de janeiro. Além disso, Donald Trump proferiu uma série de ataques públicos infundados a Petro, acusando-o de envolvimento com tráfico de drogas. Em nenhum momento, o presidente dos EUA apresentou provas que justifiquem suas acusações.

Ameaças e conversa com Trump

Na quarta-feira (7), Trump conversou com Petro e o convidou para um encontro na Casa Branca em um "futuro próximo". Trump também declarou anteriormente que uma eventual campanha militar dos EUA contra a Venezuela teria como objetivo combater o narcotráfico. Trump também ameaçou realizar operações contra traficantes em território colombiano, posição que foi contestada por Petro.