Presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali diz que 'Lula é voz da razão e ajuda a garantir estabilidade na América do Sul'

O governante do país vizinho ao Brasil concedeu as declarações em um contexto no qual há uma disputa com a Venezuela sobre a região de Essequibo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, afirmou nesta quarta-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a responsabilidade de proporcionar liderança na América do Sul, para a garantia da paz e da estabilidade no continente.

O governante do país sul-americano fez um discurso na Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom), na Guiana. As declarações também aconteceu em um contexto no qual existe uma disputa com a Venezuela, que pretende incorporar a região de Essequibo. O território representa cerca de 70% do território da Guiana, tem 160 mil quilômetros quadrados e é rico em petróleo. Em dezembro, os venezuelanos aprovaram um referendo para anexar a região.

continua após o anúncio

"Penso que ele tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros no sentido de proporcionar liderança regional", disse Ali, de acordo com a CNN Brasil. "Ele já tem feito isso. Ele estendeu a mão tanto para a Guiana quanto para a Venezuela. Ele [Lula] é uma voz estável, uma voz da razão, e penso que o seu papel é garantir que a paz e a estabilidade permaneçam e para garantir que todas as partes respeitem e ajam dentro dos limites do direito internacional e do respeito pelo direito internacional".

O presidente Lula também participou da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom), e deve falar sobre Essequibo com Ali e com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: