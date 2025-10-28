Presidente de Cuba homenageia Lula e destaca papel do líder brasileiro na promoção da paz

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, homenageou Luiz Inácio Lula da Silva por ocasião de seu 80º aniversário, celebrado nesta segunda-feira (27). Em uma mensagem publicada na rede social X, o líder cubano destacou “a luta e o amor de Lula pelo Brasil e pela preservação da Nossa América como uma zona de paz”, afirmando que essa postura “inspira e encoraja a todos”.

A informação foi divulgada pela emissora Telesur, que ressaltou o tom afetuoso da mensagem enviada em nome do governo e do povo cubano. Díaz-Canel expressou votos de saúde e alegria ao presidente brasileiro, reconhecendo sua liderança política e seu compromisso com a integração latino-americana.

Em seu texto, o chefe de Estado de Cuba afirmou: “Sua luta e amor pelo Brasil e pela preservação da Nossa América como zona de paz inspira e anima a todos”. A mensagem reforça a afinidade histórica entre os dois países, marcada por cooperação e solidariedade em temas regionais e internacionais.