Presidente de Cuba inicia neste sábado visita ao México

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel começa neste sábado (11) mais uma visita ao México, a quarta nos quatro anos de governo do presidente López Obrador, informa a Prensa Latina.

A primeira foi em 1º de dezembro de 2018, quando o fundador do Partido Morena tomou posse após vencer as eleições presidenciais de julho daquele ano com uma das maiores votações de que o país se lembra, mais de 30 milhões de votos.

No ano seguinte, em outubro, Díaz-Canel, voltou ao México para uma visita oficial em que os dois líderes prometeram estreitar o relacionamento entre seus países, o que vem acontecendo desde então.

O ciclo anual de entrevistas pessoais foi interrompido pela pandemia de Covid-19 que atingiu duramente o México e contingentes de médicos cubanos foram enviados por Díaz-Canel para apoiar o governo e o povo mexicano, no pior momento da doença.

Essa cooperação continua com o envio de vacinas Abdala nestas últimas fases do flagelo da covid-19.

Assim que a pandemia começou a descer, o presidente cubano voltou à Cidade do México como convidado especial de López Obrador durante as comemorações da independência nacional em 2021, e compartilhou com seu anfitrião o presidium do evento na Praça Zócalo da capital, onde saudou o povo mexicano em nome do povo cubano.

O quarto encontro entre os dois presidentes ocorreu em abril de 2022, em Havana, quando López Obrador viajou a Cuba para uma breve visita oficial carregada de muito simbolismo, depois de ter feito isso na Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize.

Ali, o presidente mexicano condenou veementemente o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e reafirmou sua defesa do governo de Díaz-Canel, da Nicarágua e da Venezuela.

Coincidiu com sua condenação e crítica à malsucedida Cúpula das Américas convocada por Joe Biden em Los Angeles, para a qual não convidou esses três governos e, em solidariedade a eles, López Obrador não participou da reunião.

Nesta quinta reunião em Campeche, México, os dois dirigentes abordarão o tema da colaboração médico-sanitária de Cuba nos programas nacionais de saúde dirigidos pelo Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS).

Haverá uma recepção oficial na Região Naval número 7 com pessoal do IMSS e médicos cubanos como um gesto de agradecimento do governo mexicano e pela colaboração entre os dois líderes.

Díaz-Canel será condecorado com a Ordem Mexicana da Águia Asteca, no grau de Colar, pelo Presidente López Obrador.

Em reunião privada, os dois governantes vão discutir, além da questão da saúde, a questão relacionada ao fornecimento de lastro para o trem maia, e o bloqueio dos Estados Unidos à ilha, insistentemente condenado pelo governo mexicano, que exige seu imediato fim e sem precondições.

