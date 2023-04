Presidente de Honduras alerta sobre 'conspiração' contra seu governo

Apoie o 247

ICL

SAN SALVADOR, 22 de abril (Sputnik) - A presidente hondurenha, Xiomara Castro, disse que figuras políticas que prepararam o golpe de 2009 no país ficaram impunes e agora tentam desestabilizar o atual governo.



"Você tem que entender que há uma conspiração que está sendo formada aqui, isso deve ser esclarecido ao povo hondurenho. Vejamos apenas as figuras políticas que estão saindo, as mesmas que contribuíram para o golpe de estado em 2009", disse Castro a jornalistas na sexta-feira.



A presidente acrescentou que, desde que o golpe contra seu marido, Manuel Zelaya, ficou impune, os mesmos políticos estão agora tentando desestabilizar o governo eleito pelo povo hondurenho.



"O respeito à lei deve ser fundamental para todos os hondurenhos", disse Castro, acrescentando que aqueles que pronunciam "algumas frases para gerar desestabilização devem ser levados à justiça por traição contra a pátria".



Em junho de 2009, o presidente Manuel Zelaya foi derrubado por um golpe em Honduras. Antes do golpe, Zelaya demitiu a alta liderança militar do país, que se recusou a garantir a realização de um referendo que lhe desse o direito de ser eleito para um segundo mandato. Zelaya foi preso e deportado para a Costa Rica, acusado de corrupção e violação da constituição. Mais tarde, o ex-presidente voltou a Honduras. Sua esposa, Xiomara Castro, venceu as eleições presidenciais de 2021 e assumiu o cargo em janeiro do ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.